¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del miércoles, 24 de septiembre de 2025

SUR

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:29

SUR.es al instante: resumen de las principales noticias de hoy.

El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años

El periodista Ignacio Castillo pregonará la Semana Santa de Málaga de 2026 y Martín España pintará el cartel

Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga

Menor detenido por asesinato en Fuengirola: uno de los implicados en el crimen murió en otro tiroteo con la Policía

Paco de la Torre exige al Gobierno saber cuántas malagueñas se han visto afectadas por las pulseras antimaltrato defectuosas

Confusión con las entradas infantiles en la San Diego Comic-Con Málaga

Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes

Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches

Ardales tendrá un gran centro ambiental de referencia para luchar contra el cambio climático

El Málaga-Cádiz, el partido que más insultos registró de La Liga la pasada jornada

Top 50
  1. 1 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  2. 2 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  3. 3 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  4. 4 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  5. 5 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  6. 6 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  7. 7 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  8. 8 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  9. 9

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  10. 10 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»

Te puede interesar

