¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del sábado, 20 de septiembre de 2025

SUR

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:33

El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada

El Congreso aprobará este martes el acceso a los documentos sobre el asesinato de García Caparrós

Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas

Mijas corona a los nuevos campeones de la Copa de España de velocidad

Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido

Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto

La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios

Málaga presume de chumbos con «la mejor temporada» que se recuerda

El Unicaja se cita de nuevo con la gloria

Top 50
  1. 1 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  4. 4 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  5. 5

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  6. 6 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  7. 7 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  8. 8

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  9. 9 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  10. 10 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas

