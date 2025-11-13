Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
Se podrán adquirir del 14 al 18 de noviembre
Málaga
Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:38
Renfe pone a la venta a partir de este viernes, 14 de noviembre, billetes Avlo a un precio de 7 euros para las conexiones que ... unen Madrid con Málaga, Sevilla y Córdoba, entre otras ciudades. Estos billetes de tren se pueden adquirir desde el 14 hasta el 18 de noviembre para viajar hasta el próximo 28 de febrero de 2026.
Este precio de 7 euros también estará disponible para viajar entre Madrid y Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba, Córdoba, Puente Genil y Antequera.
Cada día se ofrecerán plazas limitadas con dicha promoción en ambos sentidos del recorrido, con el fin de permitir a los viajeros acceder a la alta velocidad al mejor precio, según informa Renfe en un comunicado.
Opciones extra
La campaña comercial permite elegir servicios extra en el momento de la compra del billete, ofreciendo la mayor flexibilidad para personalizar los complementos del billete y disfrutar de todas las ventajas como cambios y anulaciones, selección de plaza, equipaje extra o viajar con mascota. Entre otras ventajas, aquellos viajeros que pertenezcan al programa Más Renfe Plata, Oro o Platino podrán acceder a las Salas Club de las estaciones y esperar la salida del tren de la forma más cómoda y relajada.
