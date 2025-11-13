Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo

Se podrán adquirir del 14 al 18 de noviembre

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:38

Comenta

Renfe pone a la venta a partir de este viernes, 14 de noviembre, billetes Avlo a un precio de 7 euros para las conexiones que ... unen Madrid con Málaga, Sevilla y Córdoba, entre otras ciudades. Estos billetes de tren se pueden adquirir desde el 14 hasta el 18 de noviembre para viajar hasta el próximo 28 de febrero de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes
  4. 4 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  5. 5

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  6. 6 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  7. 7 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  8. 8 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  9. 9

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  10. 10 El Palo, el ADN de un barrio en tres postales de Roisin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo

Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo