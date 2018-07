El refugio malagueño de las temporeras de Huelva Cinco de las chicas que se encuentran refugiadas en un pueblo de la provincia malagueña. / SUR Diez de estas trabajadoras se ocultan en Málaga mientras avanza el proceso judicial JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Domingo, 29 julio 2018, 00:59

Una sencilla casa de paredes blancas se ha convertido en su refugio desde primeros de junio. Al llamar a la puerta, abre una mujer de ojos vivos y de un intenso color negro que se afilan aún más cuando se cubre el rostro con el pañuelo. Jasmin (nombre figurado para proteger su identidad, ya que sus familias no saben lo que están viviendo en España) es la mayor del grupo, además del pilar en el que se apoya el resto, y la única que habla francés. En esa vivienda, en medio de campos de olivos y un sol de justicia, en un pequeño pueblo de la provincia de Málaga que es ahora su hogar, conviven las diez temporeras que huyeron de la «explotación laboral» que solo ellas se atrevieron a denunciar en los campos de la fresa de Huelva. La mitad de ellas, además, sufrieron supuestos abusos, violaciones o situaciones de acoso sexual que ahora investiga la Fiscalía onubense.

Por la puerta entreabierta se asoman las protagonistas de este reportaje, que ofrecen amablemente a los visitantes unas sillas para sentarse, eso sí, fuera de la vivienda. «Les cuesta confiar en los hombres, estarían más tranquilas hablando con mujeres», adelanta Pepe, un delegado del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que se ha convertido en el cordón umbilical del grupo con el mundo que las rodea. Las 10 mujeres, que representan la punta del iceberg de un problema con raíces mucho más profundas, viven desde el pasado mes de mayo en una especie de limbo. No quieren quedarse, dicen, pero han decidido hacerlo hasta que, como denunciantes, se les tome declaración en el juzgado, tal y como les aconsejan sus abogados. Y sus permisos de residencia por motivos laborales expiran el 31 de julio.

Tras saltar el escándalo de su denuncia, dos de sus compañeras, en representación de otras 130, acudieron a la Guardia Civil para acusarlas de mentir con la única finalidad de quedarse en España. Ellas lo niegan una y otra vez. «Todas tenemos hijos y queremos volver a Marruecos, no pretendemos quedarnos aquí. Solo queremos ver al jefe preso, que pague por lo que ha hecho, y regresar con nuestras familias», afirma Jasmin, que actúa de portavoz de las demás.

Sueño del migrante

España, al menos la cara que conocen, no representa para ellas el sueño del inmigrante. Tras cruzar su país en autobuses, saltaron al otro lado del Estrecho para ser clasificadas y repartidas por la campiña onubense. En Tarifa las volvieron a agrupar en autobuses –a algunas les miraban las manos antes de subirse para ver si estaban acostumbradas al tajo– y emprendieron el último tramo del recorrido. Las penurias del viaje quedaban difuminadas en el espejismo de la oferta laboral que las había empujado a dejar atrás a sus familias. «Buscan siempre el mismo perfil: mujeres jóvenes, a ser posible viudas, divorciadas o separadas, con hijos y analfabetas. A priori, más vulnerables», explica el delegado del SAT.

La realidad era bien distinta a la que les habían prometido. «La oferta –que les llegó a través de un organismo público marroquí que recluta la mano de obra– hablaba de jornales de seis horas y media, 40 euros por día de trabajo con alojamiento y manutención gratis», recuerda Jasmin. Las asignaron a un explotación de fresas en Moguer, donde, desde el 27 de abril, trabajaron «a destajo» una media de 10 o 12 horas diarias «bajo plástico» por un jornal que nunca llegaba a 30 euros. «Les pagaban 1,20 o 1,30 euros por caja de fresa recogida, de unos cinco o seis kilos de peso», apostilla el delegado del SAT.

Dormían en una especie de barracones instalados dentro de la propia finca y fabricados con 'containers' de chapa, como los que transportan los barcos, equipados con dos literas, cada una con tres camas, para alojar a seis chicas. «Pagábamos tres euros al día por el alojamiento. Para la comida, teníamos que buscarnos la vida. A veces se nos pasaban los días sin apenas comer», dice Jasmin. El pueblo más cercano a la finca estaba a 15 kilómetros y sólo podían desplazarse hasta él andando o haciendo autostop.

Las «alcahuetas» –las temporeras más veteranas– escogían a las chicas para el jefe, según relatan. «Te ofrecen más dinero, te dicen que allí vas a estar bien y que no vas a tener que trabajar en el campo, y así te conviertes en su concubina», continúa la mujer, que supera por poco la treintena y se ha criado en el corazón del Sahara. Cinco de ellas aseguran haber sufrido «violencia sexual». Las otras no, pero sí conocían la situación. Hasta que unas y otras decidieron no callar más y, ayudadas por una delegación del SAT, organizaron la rebelión. Su denuncia supuso la detención del dueño de la finca por los supuestos abusos y violaciones.

Terapia psicológica

Tras ello, el sindicato se hizo cargo de 10 de las mujeres y las escondió a principios de junio en un pequeño pueblo del interior de la provincia de Málaga donde parece haberse detenido el tiempo. Al segundo día, varias sufrieron crisis de ansiedad y tuvieron que ser asistidas por un médico. Dos psicólogas de la ONG Jomat se ofrecieron a tener con ellas algunas sesiones de terapia para ayudarlas a superar el trance, y también han conseguido, a través de la mediación del SAT, asistencia psicológica del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

El decorado de la vivienda, cuyo alquiler sufraga el sindicato, es espartano. En el salón solo hay una mesa de madera con sillas, dos sofás de tres plazas cada uno y un televisor. Pepe y su mujer las visitan a diario y se ocupan de atenderlas, «siempre a través del sindicato», insiste él, aunque lo cierto es que a una de las mujeres, que está embarazada de 35 semanas, la ha alojado en su propia casa dado su estado. «Nos traen ropa, comida, nos llevan al hospital», apunta Jasmin. Tanto es así que, para ellas, es «papito José»... «Muchas, muchas gracias a él y a su familia».

Mientras esperan, el sindicato les ha buscado clases de español por las tardes a las que asisten todas ellas para que «superen la barrera del idioma». También las están ayudando a buscar algún empleo. Una de ellas está haciendo prácticas en una peluquería, con perspectivas de que la contraten, aunque insiste en que no se quiere quedar en España ni aunque le hagan fija. «Es solo temporal, quieren marcharse en cuanto acabe el proceso judicial», agrega Pepe. Otras tres han preparado dulces típicos árabes para una cooperativa del pan en la zona, donde han quedado «encantados» con el producto, por lo que no descartan que les hagan más encargos. También han pedido colaboración al ayuntamiento para usar las pistas deportivas. «Estamos intentando –añade Pepe– que algún monitor les dé algunas clases». Pero el tiempo pasa «muy despacio». «Es muy difícil escuchar a tus hijos llorando al otro lado del teléfono y pidiéndote que vuelvas», concluye Jasmin.