Javier Salas es la cabeza visible del Gobierno en Málaga y el principal cargo institucional socialista en la provincia al frente de la Subdelegación. Una ... responsabilidad que le sitúa en el foco de las críticas del PP y de las administraciones gobernadas por los populares, que en los últimos días han pedido su dimisión tras el último colapso de tráfico en la A-7 oriental. De estos reproches y de la gestión del Ejecutivo en la provincia habla en esta entrevista.

–El presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el PP han pedido su dimisión, ¿ha pensado en dejar el cargo?

–No se me pasó por la cabeza y más por la excusas que ponían. Si por un atasco un subdelegado tiene que dimitir, por los cribados del cáncer de mama tenía que dimitir Juanma Moreno. El PP en Málaga siempre sobreactúa, le gusta el fango y el lodo porque así no tienen que hablar de su gestión, que es totalmente insuficiente y ausente. La Diputación es reflejo de ello, que tiene abandonada a los pueblos de menos de 20.000 habitantes y las carreteras de su competencia. Los alcaldes de esos municipios, de varios colores políticos, acusan a Salado de ser el presidente más sectario de la Diputación en su historia.

–¿Cómo son sus relaciones con Salado?

–Muy correctas. Me llevo muy bien con él, pero se ve que está nervioso por la falta de gestión y las críticas la gestión de la Junta, donde en el tema de los cribados se ha visto claramente cómo se está degradando, cada vez más, la sanidad pública. Cuando más financiación tiene la Junta en la historia para la sanidad pública es ahora porque se la suministra el Gobierno de Pedro Sánchez y sin embargo la sanidad cada vez va peor. No sé si es una degradación de la sanidad pública premeditada o por incompetencia de Moreno.

–El hecho de estar al frente de la única gran institución en manos de los socialistas le ha situado en el blanco de las críticas y los ataques del PP, ¿cómo afronta esta situación?

–Era una cosa esperable. Todas las administraciones del PP basan su política en atacar Pedro Sánchez.

Plazos

–El origen de la mayoría de esos reproches vienen por los problemas de movilidad y las críticas a la falta de inversión del Gobierno. ¿Cuándo prevén tener el estudio informativo sobre las actuaciones a realizar en la parte oriental de la A-7?

–Tanto el estudio informativo de la A-7 oriental como en la occidental y el del tren litoral verán la luz a lo largo del año que viene y veremos qué nos aconsejan los técnicos para determinar qué se hace a nivel político y de infraestructuras. Esto se habló en las reuniones de movilidad, donde tenemos dos mesas: una para abordar la soluciones a largo plazo y las de a corto y medio plazo, donde se habla de soluciones para la movilidad mientras que las grandes infraestructuras se van realizando en un plazo largo. Por cierto, por decir esto, el PP pidió mi dimisión; ahí se ve muy poca lucidez política y argumentativa porque cualquiera entiende, que una infraestructura grande es una cosa de largo plazo. En esa mesa de medio y corto plazo ni la Junta, ni la Diputación ni ningún Ayuntamiento dijo ni una medida de solución al problema, ni una. Las únicas medidas que se pusieron en la mesa fueron las del Gobierno. La Junta, que tiene la competencia en el transporte metropolitano, sólo dijo que iban a renovar las concesiones que estaban caducadas desde hace 20 años con el mismo mapa concesional, cuando la provincia ha cambiado mucho en 20 años, ¡Eso en qué cabeza cabe! Málaga es una de las provincias de España y Europa con mayor transporte privado. En el transporte no hay una sola solución, sino múltiples y una de ellas es mejorar el transporte público y ahora mismo no se está viendo eso.

–Los ayuntamientos de la capital y Rincón si plantearon alternativas de medidas paliativas como la mejora de los accesos de la A-7 y el PP reclamó un carril reversible. ¿El Gobierno va a estudiar estas propuestas?

–Sí, se han analizado. Primero, la Diputación ¿por qué se gasta dinero en una cuestión que no es de su competencia cuando tiene competencias suyas abandonadas? Ese estudio se habló en la mesa de movilidad y por parte de los técnicos se comentó que no se podía tener en consideración porque faltaban una serie de parámetros y variables importantes en cualquier estudio, pero de todas formas las recomendaciones que decía se acogerán en el estudio que se está haciendo de la A-7. Es decir, que la Diputación se ha gastado dinero absurdamente en un estudio que ya estamos realizando nosotros. Luego, hay otro problema y es el de que la red viaria municipal no absorbe esa cantidad de coches. Si pones un tapón en la red viaria municipal, el tapón llega a la autovía. Por lo tanto, el problema también es de los ayuntamientos.

–¿Usted es partidario de un tercer carril o de hacer una ronda nueva en la A-7 oriental?

–Eso nos lo van a decir los técnicos y se hará lo que ellos digan. En cuanto al un tercer carril reversible, se ha estudiado por los técnicos y se ha visto que ese tipo de soluciones parciales lo que hace es agravar el problema, hay datos que dicen que nos agravarían el problema en diversos aspectos, y por eso no se ha tomado esa solución porque no es posible técnicamente.

–¿Qué le diría a los conductores de la zona de la Axarquía que sufren los problemas de colapso de tráfico en la A-7 oriental?

–Lo primero es que estamos poniendo medidas, mientras que otras administraciones no están haciendo nada por mejorar los atascos de la provincia. Hay más atascos importantes en la provincia que son crónicos como los de la A-357 y la A-355, que son competencia de la Junta, y también en la capital en Valle-Inclán, avenida de Velázquez, avenida de Andalucía... Málaga está teniendo unos problemas de movilidad importantes y en lo que compete al Gobierno estamos trabajando en solucionarlo; no sé qué están haciendo o qué proyectos (para solucionarlos) tienen la Junta y el Ayuntamiento de Málaga.

–El Gobierno está estudiando propuestas para mejorar el tráfico entre Torremolinos y Guadiaro, ¿cuándo estará ese estudio?

–Sobre el tercer trimestre del próximo año. Ese estudio nos va a decir una cosa muy importante: cómo está la movilidad en la A-7 occidental y qué mejoras puede haber y las conexiones entre la autovía y la autopista, ya que actualmente las conexiones entre ellas hace que la permeabilidad entre ambas vías sea muy pequeña.

–¿Está abierto el Gobierno a estudiar una bonificación más amplia del peaje de la autopista A-7 para los usuarios habituales?

–Lo que voy a decir lo sabe el PP porque se habló en la mesa de movilidad, pero el PP está instalado en el populismo y la demagogia absoluta y reclaman cosas que no tienen sentido, pero por desgastar al Gobierno hacen cualquier cosa. Primero, existen bonificaciones de hasta el 20% si eres usuario regular de la misma. La toma muy poca gente, ¿por qué? Porque la A-7 se utiliza para trayectos cortos dentro de la Costa del Sol, no para trayectos largos y la falta de conexiones entre la A-7 y la AP-7 hace que no se trasvasen vehículos de un lado al otro. Entonces, aunque se mejoraran las bonificaciones y fueran las máximas, como mucho se atraería un 1%. Por eso, el estudio de la A-7 occidental va a intentar mejorar esas conexiones para mejorar la permeabilidad entre ambas vías.

Ferrocarril y aeropuerto

–¿Hay algún avance sobre el estudio sobre el tren litoral?

–Ahora mismo no tenemos avances al respecto porque son muchos datos los que están metiendo para determinar las diversas posibilidades que hay en ese tren litoral.

–Respecto a los trenes de alta velocidad hay una cierta perdida de fiabilidad por los retrasos y las incidencias que se han producido en las vías, ¿qué esta haciendo el Gobierno para solucionar esta situación?

–Lo que estamos haciendo es mejorar la C-1 y C-2. La primera vez en la historia desde la inauguración del Cercanías que se ha mejorado la línea es con este Gobierno con la ampliación de la C-2 hasta el Caminito del Rey. Es decir con los gobiernos del PP no se hizo nada en Málaga porque el PP habla mucho pero en la provincia nunca ha hecho nada. La provincia es para el PP el triángulo de las Bermudas, aquí se pierde todo, no se hace nada. Además estamos ampliando la C-1 con el desdoble de 1,5 kilómetros para que haya trenes con mayor capacidad y la frecuencia se reduzca de 20 a 15 minutos. El Cercanías de Málaga tiene una puntualidad del 96,5%, a datos de septiembre, donde hubo 3.786 trenes. Dicho esto. No es noticia cada vez que se retrasa un autobús de transporte metropolitano. ¿Cuántas veces llega puntual un autobús de transporte metropolitano de la Junta? La noticia es que lleguen a tiempo.

–Le preguntaba por la alta velocidad.

–En los años noventa había una puntualidad exquisita porque había tres trenes diarios y hoy son centenares, evidentemente las incidencias se tienen que multiplicar. Aún así la puntualidad de la alta velocidad es de las mejores de Europa y desde el Ministerio se está trabajando en mejorar todas las infraestructuras.

Ampliar Salas, durante la entrevista. marilú báez

–Hace unas semanas se desbloqueó el acceso norte al aeropuerto, que lleva varios años de retraso, ¿qué plazos maneja para empezar las obras?

–Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos que el proyecto que había hecho el PP no servía de nada porque no tenía en cuenta la conexión con las vías autonómicas y municipales. Se metió en un cajón por inservible, por inútil y se empezó de cero. Ahora está en la fase de aprobación técnica para sacarlo a información pública.

–Sí va a mejor velocidad la ampliación del aeropuerto, ¿cuándo se empezarán a ver las primeras actuaciones?

–Ya se están haciendo licitaciones previas y se han aprobado 90 millones para una ampliación histórica que va a suponer que siga siendo ese polo de atracción turística, empresarial y económica. Ahora mismo el Gobierno, con las carreteras, el tren litoral y el aeropuerto, estamos en la mayor transformación de la provincia en infraestructuras desde la época de Zapatero y Magdalena Álvarez con una inversión multimillonaria. Eso el PP jamás lo ha soñado, de hecho ninguna gran infraestructura de la provincia tiene la firma del PP, todas tienen la firma del PSOE.

Sin presupuestos generales

–Habla de inversión millonaria, pero ¿cuánto es? Llevamos tres años sin presupuestos.

–Los presupuestos aprobados y vigentes fueron expansivos y gracias a ellos en 2024, estando prorrogados, el Ministerio de Transportes licitó actuaciones por valor de 211 millones en la provincia, un récord en los últimos 15 años. Y este año, hasta junio, hemos licitado 110 millones en obras, es decir seis veces más que el PP en todos los años que gobernó.

–Es decir que una provincia como Málaga se puede permitir por tercer año consecutivo que no haya presupuestos generales.

–No sólo nos lo podemos permitir sino que van a ser muy útiles para seguir invirtiendo en la provincia. Evidentemente nos gustaría tener unos presupuestos nuevos porque sería positivo para todos, pero con los prorrogados no sólo es bueno para la provincia, sino muy bueno.

Ampliar El dirigente socialista en la terraza del edificio de la Subdelegación del Gobierno. marilú báez

–¿Qué avances hay en el proyecto de la desaladora de la Axarquía? ¿Cuándo podrá iniciarse esa obra?

–El anteproyecto ya se realizó por los regantes y se remitió a Acuamed, que debe realizar el proyecto definitivo. Esperemos que en unos pocos meses tengamos el proyecto terminado y redactado. La sequía es una competencia de la Junta y el Gobierno acudió en auxilio. Esa autovía del agua que prometió la Junta no la vemos. ¿Qué está haciendo la Junta en una cosa que es competencia suya?

–El Gobierno sí tiene competencias en una quincena de obras hidráulicas declaradas de interés general sobre las que no se ha actuado, ¿cuándo se van a empezar a ejecutar alguna de ellas?

–Ahora mismo estamos centrados en la desaladora de la Axarquía, que es la prioridad.

–El consejero andaluz Jorge Paradela, los empresarios y el director de Endesa en Andalucía han alertado en los últimos días del déficit de potencia eléctrica en la provincia y se reclamaba al Gobierno poner fin a los límites a la inversión en nuevas redes de las operadoras, ¿se va a atender esta demanda? ¿Está el Gobierno haciendo actuaciones para paliar ese déficit?

–No sólo se está haciendo, sino que se contempla, por supuesto. De hecho en Andalucía no hay congestión física de redes. Andalucía tiene proyectos con permiso de acción y conexión concedida por valor de 5,8 gigavatios y que no están conectadas aún; estos días ha salido la noticia de que el IMEC tiene garantizada la conexión eléctrica. Y no sólo eso, sino que el Gobierno tiene en marcha la nueva planificación eléctrica de 2030 en la cual todas las administraciones y todos los privados pueden hacer alegaciones de las necesidades que tiene para la planificación de 2030, es decir, que ya se está planificando la red eléctrica del futuro. Con lo cual, ahí no hay ningún problema. ¿El problema cuál es? Que Moreno está muy agobiado y necesita cortinas de humo para tapar sus errores en gestión. Entonces se va a inventar cualquier cosa para tapar el cribado del cáncer de mama. Pero evidentemente en red eléctrica en Andalucía y en Málaga no existe ningún problema. Otro tema más. En Málaga tampoco hay grandes proyectos que requieran, salvo el IMEC, potencia eléctrica. ¿Por qué? Porque Málaga no tiene suelo industrial. Entonces, si Málaga no tiene suelo industrial, que es una cosa que compete al Ayuntamiento, y no van a venir grandes industrias porque no hay suelo industrial, salvo el IMEC, evidentemente tampoco los requerimientos son muy altos, pero como digo si los hubiera se recogería en la planificación de 2030.

–En los últimos meses se han sucedido los tiroteos y muertes violentas, muchos de ellos a plena luz de día y en lugares públicos. La imagen es que ha aumentado la inseguridad y de que la Costa es un campo de batalla del crimen organizado.

–Se ha constatado que hay episodios más violentos, por eso el Gobierno ha reaccionado y ha puesto en marcha dos planes. Uno, el plan Campo de Gibraltar, donde está Málaga, de lucha contra el narcotráfico y que ha supuesto la mejora en infraestructuras, en medios y en personal y el Plan Costa del Sol contra diversos tiroteos, gracias al cual se han reducido los tiroteos en un 30% y ha habido operaciones como la presentada esta semana de desarticulación de siete bandas. Es decir, tenemos una policía con una capacidad operativa impresionante. Aunque esos episodios entre narcos sean llamativos, sin embargos si vamos a los delitos en la provincia han bajado los robos con violencia e intimidación, los robos con fuerza en domicilio, los hurtos o las sustracciones. Es decir que prácticamente todos los delitos que preocupan a la ciudadanía, que son los que da la sensación de inseguridad ciudadana, han descendido. ¿Qué ha subido? La cibercriminalidad, de ahí que se hayan puesto en marcha planes de formación ante este cibercrimen.

-Una última cuestión, para usted ¿Josele Aguilar tiene el perfil idóneo para ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga en 2027?

-Creo que tenemos muchos perfiles muy buenos para ser candidato a la Alcaldía y eso lo decidiremos entre todos cuando toque. Frente al doble candidato del PP, que es De la Torre, que está en retirada, y Bendodo, que está detrás, vamos a tener unas posibilidades importantísimas con el candidato que presentemos. Frente a ese proyecto caduco del PP vamos a presentar muy buena candidatura, sea quien sea. Apostaré por un candidato que más posibilidades y garantías tenga de que confíen en él los malagueños.