Récord de precios en la vivienda de lujo de Marbella, Estepona y Benahavís

Para el año 2026, los expertos anticipan estabilización de precios en las zonas más consolidadas y subidas moderadas en las áreas emergentes

Cristina Vallejo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:02

Los precios medios de la vivienda de lujo en las zonas más exclusivas de la Costa del Sol se encuentran en niveles récord. Es lo ... que concluye un informe publicado este viernes por Pure Living Properties, que sitúa el precio medio de la vivienda 'prime' de Marbella en los 5.410 euros por metro cuadrado; cerca de esos mismos 5.400 euros, en Benahavís; y en los 4.057 euros en Estepona. Estas cifras, apunta el informe, «sitúan a la Costa del Sol en la misma liga que destinos internacionales como Miami, Dubai o la Costa Azul», aunque, matizan, con un «componente distintivo»: «Una identidad mediterránea auténtica y una economía local más equilibrada». Estos niveles récord se han alcanzado después de un incremento anual del 9% en Marbella, del 13,3% en Estepona y superior al 16% en Benahavís. Con vistas al año 2026 se anticipa moderación: estabilización de precios en las zonas más consolidadas y crecimientos moderados en áreas emergentes como Estepona o Marbella Este, con rangos de incremento de entre el 3% y el 6%.

