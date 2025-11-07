Récord de precios en la vivienda de lujo de Marbella, Estepona y Benahavís

Los precios medios de la vivienda de lujo en las zonas más exclusivas de la Costa del Sol se encuentran en niveles récord. Es lo ... que concluye un informe publicado este viernes por Pure Living Properties, que sitúa el precio medio de la vivienda 'prime' de Marbella en los 5.410 euros por metro cuadrado; cerca de esos mismos 5.400 euros, en Benahavís; y en los 4.057 euros en Estepona. Estas cifras, apunta el informe, «sitúan a la Costa del Sol en la misma liga que destinos internacionales como Miami, Dubai o la Costa Azul», aunque, matizan, con un «componente distintivo»: «Una identidad mediterránea auténtica y una economía local más equilibrada». Estos niveles récord se han alcanzado después de un incremento anual del 9% en Marbella, del 13,3% en Estepona y superior al 16% en Benahavís. Con vistas al año 2026 se anticipa moderación: estabilización de precios en las zonas más consolidadas y crecimientos moderados en áreas emergentes como Estepona o Marbella Este, con rangos de incremento de entre el 3% y el 6%.

5.410 euros el metro cuadrado es el precio medio de la vivienda 'prime' en Marbella tras encarecerse un 9% en el último año.

De acuerdo con el diagnóstico de Pure Living Properties, la Costa del Sol, en particular Marbella, ha entrado en una etapa de madurez, caracterizada por una estabilización progresiva de los precios, una oferta cada vez más cuidada y un comprador internacional más exigente e informado. Además, respecto a la localidad marbellí, se destaca que la propia administración pública avanza hacia un nuevo modelo de planificación urbana, con un plan general de ordenación ahora en tramitación para que se apruebe antes de que termine la legislatura y que prioriza la eficiencia y la agilidad urbanística, al tiempo que promotoras como Sierra Blanca Estates están impulsado más de 270 viviendas de protección oficial, lo que, a juicio con el informe, «alinea la actividad privada con la necesidad social de vivienda asequible». Tal y como recoge el documento tomando como fuente los datos municipales, las licencias urbanísticas han crecido entre el 15% y el 30% en el primer semestre del año y su valor económico supera los 350 millones de euros entre proyectos hoteleros y residenciales.

El informe expone que el nuevo plan de ordenación urbana de Marbella busca alinear la actividad privada con la necesidad social de vivienda asequible

Mientras tanto, Benahavís continúa siendo sinónimo de exclusividad, con especial protagonismo de enclaves como La Quinta o La Zagaleta, donde los precios superan los 7.500 euros el metro cuadrado. Y Estepona, por su parte, se está consolidando como un nuevo destino residencial prime de referencia internacional, fruto de la transformación urbana que ha vivido en los últimos años. «Estepona es hoy el ejemplo más claro de modernización urbana en la Costa del Sol. La ciudad ha sabido crecer con equilibrio, mejorando sus infraestructuras y su litoral. El comprador internacional ya no ve Estepona como alternativa, sino como una opción principal», destaca Carlos Rodríguez, consejero delegado de Sierra Blanca Estates, dado que el informe de la consultora Pure Living Properties recoge opiniones del sector inmobiliario de la provincia.

Rejuvenecimiento de los compradores

Con respecto a los compradores del segmento de lujo en Marbella y su entorno, domina su perfil internacional y edades comprendidas entre los 40 y los 60 años, si bien se está observando un incremento del número de compradores de entre 35 y 45 años, muchos de ellos emprendedores, ejecutivos, deportistas de alto nivel y profesionales con capacidad de movilidad global. Y buscan sobre todo adquirir una residencia permanente en un entorno seguro y de alta calidad, diversificar su patrimonio y disfrutar de la vida mediterránea con una conexión aérea directa.

22% de los compradores internacionales son británicos Son los principales protagonistas de las operaciones, seguidos de nórdicos (18%) o latinoamericanos (15%), pero el 10% son ya estadounidenses y el 8%, de los países del Golfo Pérsico.

En cuanto a las nacionalidades más habituales de los compradores, siguen siendo británica, escandinava, alemana, holandesa y belga, si bien hay mercados emergentes, como Estados Unidos y Canadá (gracias al vuelo directo Nueva YorK-Málaga), Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Kuwait, además de países del este europeo y América del Sur.

Y otro tercer cambio en la demanda que refleja el informe es que el comprador que antes adquiría una vivienda como inversión o residencia estacional, ahora busca vivir todo el año en Marbella en particular, ciudad que se ha convertido en destino residencial permanente. Además, el comprador actual desea también una propiedad llave en mano donde instalarse y empezar a disfrutar desde el primer día.

PIB y empleo

El informe también abunda en las externalidades positivas del mercado residencial de lujo en el conjunto de la economía: para empezar, cifra en el 10% lo que pesa en el PIB provincial, y para continuar señala que genera seis de cada diez nuevos puestos de trabajo del área comprendida entre Marbella, Benahavís y Estepona, bien de forma directa, bien de manera indirecta. «Cada villa o promoción de lujo moviliza a decenas de profesionales (arquitectos, ingenieros, constructores, interioristas, técnicos y servicios asociados), lo que configura un tejido económico transversal que sostiene miles de empleos cualificados», justifica el informe. Según datos de la Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad, este segmento inmobiliario genera actualmente más de 2.500 empleos directos y 5.500 empleos indirectos en Marbella y su entorno.