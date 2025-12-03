Reconocimiento a los periodistas que lucharon por la libertad y la autonomía de Andalucía

Apenas unos días después de cumplirse el medio siglo del fallecimiento del dictador Francisco Franco y en vísperas de la conmemoración del 4 de diciembre, ... aquella jornada de 1977 donde se celebraron en Andalucía unas multitudinarias manifestaciones para reclamar una autonomía plena, el Gobierno de España ha reconocido en la tarde de este miércoles a una treintena de periodistas de la región que lucharon por las libertades y la consecución de la autonomía en igualdad de condiciones que las regiones históricas.

La sede de la Subdelegación del Gobierno en Málaga ha acogido este emotivo acto presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y donde han recogido su galardón los profesionales de la comunicación Pilar del Río, Antonio Checa, Pablo Juliá, Juan Holgado, Inés Alba Cordero, Juan de Dios Mellado, Lola Cintado, Francisco Romacho, Juan José Téllez, Rafael Rodríguez, Elodia Rodríguez Campra, Eduardo Castro, Rafael Camacho, Manuel Gómez Cardeña, Mercedes de Pablos, Pepe Fernández, Santiago Sánchez Traver, Alejandro Víctor García, Enrique García, Rafael Terán, Pablo Lobatón y en nombre de Manuel Prados, lo recibió Emilio Utrabo. No pudieron acudir alegando motivos personales Tom Martín Benítez, Iñaki Gabilondo, José Antonio Martínez Soler, Miguel Ángel Blanco, Pepe Aguilar, Márquez Reviriego y María Esperanza Sánchez.

Periodistas que a través de sus crónicas en los periódicos, la radio, las revistas o las fotografías fueron testigos privilegiados y comprometidos de un tiempo de cambio. De unos años «difíciles pero de enorme vivacidad y locuacidad», como ha destacado Pilar del Río en una intervención donde han compartido protagonismo los recuerdos, el humor y la reivindicación.

Del Río ha hecho un recorrido por la labor periodística de aquellos años luchando contra la censura y de cómo la democracia y la conquista de la autonomía también es «hija de los periodistas», al tiempo que ha reivindicado la necesidad de defender l la democracia en estos tiempos donde desde algunos sectores se les quiere «cortar las piernas para que no avance» y ha reivindicado en los tiempos actuales un periodismo «constructivo» frente a aquellos que «generan odio y enfrentamiento».

«Honrados y emocionados»

Mercedes de Pablos ha sido la encargada de agradecer un reconocimiento que reciben «honrados y emocionados» y ha subrayado que los periodistas fueron «una parte de los muchos (ciudadanos) que se mojaron por la libertad y la autonomía». «Estamos orgullosos de haber arrimado el hombro y de habernos apoyado en otros hombres valientes», ha remarcado.

De Pablos ha afirmado que fueron y son periodistas «polarizados» porque «entre democracia y totalitarismo estamos de un lado; entre autonomismo y centralismo estamos de un lado; entre la verdad y la honestidad frente a la censura, el bulo y la mentira estamos de un lado» y ha hecho un llamamiento a defender la democracia que «es una casa con defectos pero la única casas que nos permite a todos vivir con derechos».

Ángel Víctor Torres ha destacado que estos periodistas «con su profesionalidad sin tacha» contribuyeron a construir «la Andalucía y la España que hoy somos». «Forman parte de esa lucha que lo cambió todo, de esa marea colectiva y valiente conformada por sindicalistas, movimientos vecinales, estudiantes, trabajadores, feministas; en definitiva, demócratas que se jugaron la vida, y que nos llevaron en volandas hacia la libertad», ha dicho.

«Es un acto de justicia que se ha demorado demasiado; pero, además, poner en valor el buen periodismo es casi una urgencia moral», ha manifestado el ministro, quien ha ha puesto en valor el periodismo que contrasta las informaciones y busca la verdad frente a quienes hacen uso del «bulo, la mentira y la desinformación».

Por su parte, el presidente de la Plataforma Cívica Mediterránea, Antonio Morales, ha dicho que este homenaje es un reconocimiento a «vidas ejemplares» de periodistas «veraces e independiente», mientras que el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha reivindicado que la libertad «necesita voces valientes».

La parte musical ha corrido a cargo del cuarteto de cuerda 'Nazarí' que ha interpretado 'Verde, blanca y verde' y 'Murga de los currelantes' de Carlos Cano y 'Para la libertad', de Joan Manuel Serrat, mientras que el barítono Carlos Álvarez le ha puesto voz al Himno de Andalucía para cerrar un acto presentado por la periodista Mabel Mata