Rajoy firmando ejemplares de su último libro. marilú báez

Las 15 recomendaciones de Mariano Rajoy para jóvenes políticos

Política. ·

El expresidente del Gobierno aconseja saber esperar, apoyarse en la experiencia de los mayores, no precipitarse en la toma de decisiones o huir del barro y de los profetas del pasado

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:43

Comenta

El que fuera presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, Mariano Rajoy, ha expuesto este martes en Málaga una serie de consejos, desde la experiencia ... que dan cuatro décadas en la representación pública, para los jóvenes que quieren dedicarse a la política durante la presentación de su último libro, 'El arte de gobernar'.

