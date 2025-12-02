Las 15 recomendaciones de Mariano Rajoy para jóvenes políticos
Política. ·El expresidente del Gobierno aconseja saber esperar, apoyarse en la experiencia de los mayores, no precipitarse en la toma de decisiones o huir del barro y de los profetas del pasado
Málaga
Martes, 2 de diciembre 2025, 19:43
El que fuera presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, Mariano Rajoy, ha expuesto este martes en Málaga una serie de consejos, desde la experiencia ... que dan cuatro décadas en la representación pública, para los jóvenes que quieren dedicarse a la política durante la presentación de su último libro, 'El arte de gobernar'.
Estas son las 15 recomendaciones de Rajoy:
-
1.
El escalafón es muy importante. No te lo saltes y no tomes atajos porque te pasarán factura.
-
2.
En política saber esperar es muy importa. Lee, escucha y mira. Conviene aprender. Se aprende más de los errores que de los aciertos.
-
3.
Cuidado con hablar más de la cuenta. Esto suele ser peligroso.
-
4.
Los jóvenes necesitan de la experiencia de los mayores porque carecen de ella. Una carencia que induce a errar. No conviene desdeñar las lecciones de la experiencia.
-
5.
El problema hoy no es la libertad de expresión, es la mentira. No mientas. Si no puedes decir la verdad, cállate.
-
6.
Procura no enfadarte. Enfadarte es una excelente forma de perder el tiempo, no sirve para nada y además te llevará a cometer errores.
-
7.
No esperes que nadie te dé las gracias.
-
8.
No debatas en el barro y no dejes que te lleven al barro porque es probable que pierdas porque no estas acostumbrado a debatir ahí.
-
9.
Con los malos, siempre en paralelo, conviene no coincidir.
-
10.
Huye de los profetas del pasado, de los que siempre saben qué habría que haber hecho; proliferan por doquier.
-
11.
Antes de decidir, piensa bien las cosas. No hagas como esos que primero deciden y luego piensan.
-
12.Elige bien tus tiempos y no hagas caso a los que tienen prisas, suelen equivocarse. Tomar decisiones precipitadas y más si es bajo presión político o mediática es un gravísimo error. Cuidado con los presurosos, a veces es urgente esperar.
-
13.
A veces no tomar una decisión es una manera de tomarla.
-
14.
A los que usa en lenguaje inclusivo, les haría una recomendación: hagan caso a la RAE y así evitarán hacer el ridículo.
-
15.
El humor relaja a las fieras. Es mejor y más eficaz que la agresividad.
