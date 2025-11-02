Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafael Sánchez Durán, en la entrada a la sede central de Endesa en Sevilla. MARÍA GUERRA/ABC
Director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla

Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»

El director de Endesa reclama al Gobierno que les permita hacer redes en una provincia que ya no tiene capacidad para albergar ningún gran proyecto

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:51

Comenta

Las redes eléctricas de la provincia han agotado toda su capacidad para dar servicio a grandes instalaciones industriales y centros logísticos que demandan mucha energía. ... Es una situación anómala que estrangula el desarrollo y va camino de provocar «un apagón de inversiones», como denuncian los empresarios. Rafael Sánchez Durán, director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, describe la situación que se ha generado y las medidas necesarias para revertirla.

