La puntualidad del Cercanías rozó el 97% en Málaga en septiembre, según el subdelegado del Gobierno

Javier Salas destaca que las líneas «C1 y C2 sólo han sido superadas por Zaragoza»

SUR

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:17

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este miércoles el grado de puntualidad alcanzado por las líneas 1 y 2 del Cercanías ... de Renfe de Málaga, que se elevó hasta el 96,9% durante el pasado mes de septiembre, según los datos publicados por Renfe en el Informe Mensual de Puntualidad. Este porcentaje se refiere a las circulaciones que llegaron al final de la línea con una demora igual o inferior a cinco minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

