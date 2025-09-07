Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La puerta de la sabiduría

JOSÉ MANUEL LLAMAS FORTES

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

E l Evangelio de este domingo nos recuerda una verdad que, en nuestra sociedad, parece haber quedado arrinconada y que solo vuelve al centro cuando ... nos golpea la vida: que 'no somos ná'. Y descubrir esto es, sin duda, abrir la puerta a la sabiduría. Porque no hay nada más necio que creerme el tipo más listo, más guapo, más chulo y más extraordinario del mundo. Y esta tentación está hoy muy de moda, como podemos ver en tantos autócratas narcisistas 'maestros liendres'.

