Uno de los carteles de la campaña 'Pro Templos' en los que aparece una panorámica de Casabermeja con y sin templo parroquial. SUR

Un pueblo sin su iglesia no es un pueblo

La Diócesis de Málaga lanza la campaña 'Pro Templos', que recurre a la IA para poner de relieve la importancia de las iglesias como seña de identidad de los pueblos y ciudades

ANTONIO MORENO

Málaga.

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

La Diócesis de Málaga ha puesto en marcha, como cada año, la campaña 'Pro Templos' incidiendo, en esta ocasión, en la importancia de las iglesias ... como seña de identidad de los pueblos y ciudades. Para que las personas, creyentes o no, que valoren la importancia de los templos como alma de su localidad puedan colaborar con el sostenimiento del rico patrimonio eclesial que se pone al servicio de toda la sociedad, se ha habilitado un número de Bizum 38339. Asimismo, en el portal donoamiiglesia.es se pueden realizar donativos a la Diócesis de Málaga con tarjeta de crédito y recibir el certificado para poder deducirlo en la declaración de la renta. También se va a realizar, con este motivo, una colecta el domingo 10 de agosto en todas las parroquias.

