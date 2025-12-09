El PSOE y la UGT de Málaga reivindican el legado de Pablo Iglesias en el centenario de su fallecimiento

El 9 de diciembre de 1925 falleció a los 75 años Pablo Iglesias Posse, histórico líder del movimiento obrero español y fundador del PSOE y ... la UGT. Con motivo del centenario de su fallecimiento, el partido y el sindicato en Málaga han celebrado este martes un acto de homenaje ante el busto que en los Jardines de Picasso de la capital recuerda la figura de quien fue conocido como 'El Abuelo' o a quien Ortega y Gasset definió como un «santo laico».

Una ofrenda floral y la reivindicación de su legado han marcado este acto de recuerdo al que han asistido las direcciones provinciales del PSOE y la UGT, encabezados por sus respectivos secretarios generales en Málaga, Josele Aguilar y Antonio González, respectivamente y quienes debutaban en este evento como líderes del partido y el sindicato tras haber sido elegidos este año.

Aguilar ha destacado que el legado de Pablo Iglesias está hoy «más vivo que nunca» y que su defensa de los derechos de la clase trabajadora sigue guiando la acción política y sindical y ha subrayado que los avances laborales y sociales conseguidos en democracia «siempre han contado con la firma del PSOE y de UGT».

Mejoras sociales

«Las grandes mejoras de derechos en España han venido de la mano de gobiernos socialistas», ha sostenido el secretario general socialista, quien ha reivindicado los avances impulsados a día de hoy por el Gobierno de Pedro Sánchez, «que continúa ampliando libertades, fortaleciendo el estado del bienestar y mejorando las condiciones de vida de la ciudadanía».

Asimismo, Josele Aguilar ha asegurado que tanto el sindicato como el partido mantienen viva la lucha por la igualdad, la dignidad en el empleo y la cohesión social. «Vamos a seguir trabajando para que cada día mejore la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, de la mano de un gobierno de progreso», ha apostillado.

Por su parte, Antonio González ha incidido en la visión «pionera» de Pablo Iglesias en la organización del movimiento obrero y su influencia en cada conquista laboral, desde la jornada de trabajo y la conciliación hasta la educación y las condiciones salariales« y ha recordado que su ideario »ha perdurado en el tiempo« gracias a la acción sindical y al compromiso de UGT.

González ha aseverado que este centenario es también un homenaje colectivo a quienes han mantenido viva la llama de la reivindicación y el progreso: «Hoy, 9 de diciembre, por nuestro fundador y por nuestro legado, por los trabajadores y las trabajadoras, decimos: Adelante».