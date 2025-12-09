Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aguilar, en el momento de la ofrenda floral. salvador salas

El PSOE y la UGT de Málaga reivindican el legado de Pablo Iglesias en el centenario de su fallecimiento

Aniversario. ·

Las direcciones provinciales del partido y el sindicato, encabezadas por sus líderes Josele Aguilar y Antonio González, participan en una ofrenda floral ante el busto de su fundador

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:24

El 9 de diciembre de 1925 falleció a los 75 años Pablo Iglesias Posse, histórico líder del movimiento obrero español y fundador del PSOE y ... la UGT. Con motivo del centenario de su fallecimiento, el partido y el sindicato en Málaga han celebrado este martes un acto de homenaje ante el busto que en los Jardines de Picasso de la capital recuerda la figura de quien fue conocido como 'El Abuelo' o a quien Ortega y Gasset definió como un «santo laico».

