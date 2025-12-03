El PSOE solicitará la suspensión cautelar de militancia si el caso llega a la Fiscalía

El PSOE de Málaga reaccionó anoche a la difusión de la noticia de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía contra el secretario general del PSOE ... en Torremolinos, Antonio Navarro, señalando que en el caso de que se abran diligencias «esta dirección provincial formularía a la Comisión Ejecutiva Federal la solicitud de suspensión cautelar de militancia de acuerdo a nuestros Estatuto y Reglamento».

En un comunicado que consta de cuatro puntos anunciaron que los hechos denunciados «están siendo objeto de examen e investigación por el Órgano contra el Acoso nombrado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE», después de que se diera «traslado de la información a la Comisión Ejecutiva Federal, por si procede su incorporación al expediente y si fuese oportuno la adopción de alguna medida».

Asimismo, la dirección provincial manifestó «su compromiso inquebrantable con la igualdad y su rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres».