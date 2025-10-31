El PSOE y el PP elevan el tono en el cruce de reproches por los problemas de movilidad

Hace meses que los problemas de movilidad que padece Málaga copan la agenda y los discursos de los partidos en la provincia, convirtiéndose en un ... tema de confrontación que se aviva al producirse episodios de colapso como el vivido este jueves, que provocó retenciones kilométricas en la A-7 oriental en hora punta. Un incidente que avivó el enfrentamiento institucional entre la Subdelegación del Gobierno y la Diputación con recriminaciones mutuas sobre las actuaciones que cada administración -en el ámbito de sus competencias- hace en materia de movilidad y que este viernes ha seguido escalando al elevarse el tono en el cruce de reproches entre el PSOE y el PP.

Los socialistas, a través de su vicesecretario general y portavoz en el Congreso de los Diputados de movilidad sostenible, Ignacio López, han puesto en el punto de mira de las críticas a la Junta y al alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación, Francisco Salado, mientras que éste ha centrado sus ataques en el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas.

Acompañado por el portavoz municipal en Rincón, Antonio Sánchez, y el concejal Francisco Fernández España, López ha denunciado «el abandono sistemático» de la Junta hacia la zona oriental metropolitana de Málaga por la falta de inversión en transporte público y ha defendido que actuaciones como la mejora de la frecuencia y de la eficiencia en los autobuses interurbanos para incentivar a los ciudadanos a usarlos y dejar el coche sería una medida «paliativa» para contribuir a reducir los atascos.

Ampliar Antonio Sánchez, Ignacio López y Francisco Fernández España, de izquierda a derecha, esta mañana ante la fachada del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. sur

En este sentido, el dirigente socialista ha acusado de «cobarde» a Salado por no exigir a la Junta que mejore los autobuses interurbanos y por no reclamar la llegada del metro a Rincón de la Victoria. «Debe dejar de protestar y gritarle tanto a otros y le debe exigir¡ a los suyos. ¿Por qué es tan fuerte con el Gobierno de España y tan cobarde con la propia Junta?», ha afirmado.

Ante las críticas del PP al Gobierno por la falta de inversiones para solucionar los problemas de movilidad, especialmente en la zona este, Ignacio López les ha respondido que «dejen de armar ruido porque no les pagan por hacer declaraciones sino por poner soluciones que no ponen» y ha asegurado que las soluciones por parte del Ejecutivo centrar en materia de carreteras «las va a haber».

A renglón seguido, ha añadido que la voluntad política «ya está decidida» y ahora es «el tiempo de los ingenieros» que serán los que en base a los estudios que se están haciendo y que espera se conozcan «pronto» determinarán las actuaciones a desarrollar. «No entiendo por qué el PP insiste tanto en un tercer carril (en la ronda este) ¿son ellos ingenieros? ¿Por qué no una nueva ronda en esa zona? Igual es una mejor solución», ha expuesto.

López ha insistido en que las obras de infraestructuras «no se hacen de un día para otro, aquí no hay soluciones mágicas» pero lo que sí se puede hacer con agilidad es aumentar la frecuencia del transporte público y ha calificado de «dibujitos», «poco serio» y «mal hechos» las propuestas planteadas al Ministerio de Transporte por los ayuntamientos de Rincón y Málaga para mejorar la movilidad en la zona este.

Por su parte, Francisco Salado ha acusado esta mañana de «dejación de funciones, desidia e incompetencia» a Javier Salas por no actuar con diligencia para que se hubiera retirado rápidamente el camión averiado que provocó el jueves el atasco kilométrico en la A-7. «Le faltó empatía y le faltó ponerse a cumplir sus obligaciones y su trabajo que para eso le pagamos», ha afirmado.

Salado también ha contestado a las críticas que le realizó Salas de que no se ocupaba de sus competencias como presidente de la Diputación y en concreto de las actuaciones en las carreteras de su competencia. «Las carreteras de la Diputación son las mejores de Andalucía, invertimos cada año más de 20 millones en su mejora. ¡Ya quisiéramos que el Gobierno de España invirtiera lo que invierte la Diputación! Que diga el subdelegado qué ha invertido en las carreteras de su competencia», ha sostenido.

Respecto a los ataques que el representante del Ejecutivo le hizo acusándole de «sectario y populista», Francisco Salado ha manifestado que los ciudadanos que se vieron el jueves en «la ratonera» del colapso de tráfico «no piensan que yo sea un sectario o un populista, sino que piensan que Salas está aquí para quitarle las vergüenzas al Gobierno y no sirve para nada porque no da soluciones cuando surge un problema de este calibre».

Críticas al Ministerio por no responder a sus propuestas

Asimismo, Salado ha reprochado al Gobierno que no haya contestado oficialmente a las propuestas que presentó para mejorar la movilidad y a cuya financiación se comprometió la Diputación y ha calificado este silencio como «una falta de respeto» a la institución provincial y a los malagueños.

«Estoy muy preocupado porque esto (los problemas de tráfico) va a seguir ocurriendo y teniendo dirigentes como el subdelegado que ni se preocupa ni se ocupa de estas situaciones mal lo vamos a seguir pasando», ha apostillado.

Por su parte, Javier Salas ha salido al paso de estas declaraciones que las ha enmarcado en «los nervios por la falta de gestión y de proyecto político» para Málaga del PP y las administraciones que gobierna porque van de «fiasco en fiasco» recordando que la provincia se ha quedado sin Mundial, la «privatización» de la sanidad y la crisis del cribado de cáncer de mama.

«Estas situaciones hacen que Salado y otro dirigentes del PP hagan declaraciones salidas de tono y fuera de contexto con respecto al Gobierno, que es la administración más inversora y con proyecto reales en la provincia. Sólo se dedican a confrontar y han ascendido en esa confrontación debido a esos nervios que tienen», ha dicho Salas, quien le ha pedido al presidente de la Diputación que «se tranquilice» y se dedique a sus competencias que «las tiene dejadas».