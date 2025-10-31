Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

López, a la izquierda de la imagen, y Salado, a la derecha. Sur

El PSOE y el PP elevan el tono en el cruce de reproches por los problemas de movilidad

Política. ·

Ignacio López tacha de «cobarde» a Francisco Salado por no exigir a la Junta soluciones de transporte público para paliar los atascos mientras que el presidente de la Diputación acusa al subdelegado del Gobierno de «dejación de funciones e incompetencia»; Javier Salas enmarca las críticas de los populares en el «nerviosisimo por su falta de gestión y de proyecto» para la provincia

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Rincón de la Victoria

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:12

Comenta

Hace meses que los problemas de movilidad que padece Málaga copan la agenda y los discursos de los partidos en la provincia, convirtiéndose en un ... tema de confrontación que se aviva al producirse episodios de colapso como el vivido este jueves, que provocó retenciones kilométricas en la A-7 oriental en hora punta. Un incidente que avivó el enfrentamiento institucional entre la Subdelegación del Gobierno y la Diputación con recriminaciones mutuas sobre las actuaciones que cada administración -en el ámbito de sus competencias- hace en materia de movilidad y que este viernes ha seguido escalando al elevarse el tono en el cruce de reproches entre el PSOE y el PP.

