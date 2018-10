Un proyecto pionero de domótica velará por la seguridad de los mayores en la provincia de Málaga La iniciativa, impulsada por la Diputación provincial en colaboración con Vodafone, comienza como programa piloto en una veintena de hogares de Torrox y Manilva ANA PÉREZ-BRYAN Miércoles, 17 octubre 2018, 13:50

Florentina es asturiana, pero desde que se trasladó a Manilva con su marido y éste murió hace unos años vive completamente sola. Sin hijos y sin familia cercana a la que acudir, recuerda con una gran angustia el día aquél, hace unos meses, en que se cayó en casa. «Estaba comiendo en el salón, y cuando me levanté con la bandeja me caí. Me hice mucho daño en el tobillo y no podía levantarme: el plato estaba roto en el suelo en mil pedazos y no tenía dónde agarrarme para ponerme en pie», relata. Tampoco tenía un teléfono a mano para pedir ayuda. «Lo recuerdo y tiemblo», dice ahora Florentina mientras repasa con los dedos los botones del nuevo terminal que se instalará en su casa y que representará un cordón umbilical imprescindible con el exterior en caso de emergencia.

«Esto me da la vida», repite esta vecina de Manilva al saberse seleccionada en un programa «pionero y revolucionario» que han puesto en marcha la Diputación Provincial de Málaga y Vodafone para velar por la seguridad de las personas mayores (unas 70.000) que viven solas y en pueblos pequeños de la provincia a través de un sistema de domótica y teleasistencia. La iniciativa, enmarcada en el programa de atención a la tercera edad que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, anunció hace cuatro meses durante la celebración del Debate del Estado de la Provincia, arranca en las próximas semanas con un proyecto piloto que dará cobertura a una veintena de hogares habitados por mayores solos en los municipios de Torrox y Manilva (diez en cada población).

Florentina, junto con Concha y Juana, otras dos seleccionadas, han participado esta mañana en la presentación de este proyecto y han acogido la iniciativa como algo «que nos cambiará la vida», en palabras de Juana, que abrirá las puertas de su casa a este sistema de domótica pionero que en etapas posteriores se irá implantando en más hogares de la provincia, a medida de que se vayan conociendo las necesidades específicas de los mayores. En este sentido, Bendodo ha manifestado que los beneficiarios serán elegidos tras un análisis de perfiles «en los que se tiene en cuenta la circunstancia actual de la persona, su entorno familiar y la localización geográfica». Otro de los requisitos es que el mayor sea autónomo, es decir, que no esté en una situación de dependencia.

Desde el punto de vista del funcionamiento, el dispositivo incluye un completo sistema de domótica y monitorización que grantizará la seguridad e incluso la salud de los mayores tanto cuando estén en casa como cuando salgan, ya que el terminal de aviso de incidencias cuenta también con un GPS que permite la geolocalización de la persona en caso de que sea necesario. En el interior del hogar, la iniciativa incluye el despliegue de sensores en puntos estratégicos «que pueden controlar si hay fugas de agua, de gas o de CO2», ha avanzado esta mañana en rueda de prensa el director territorial de Vodafone en Andalucía y Esxtremadura, Antonio Fernández. Igualmente, los sensores controlan en todo momento si hay movimiento en las dependencias de la casa, de modo que si durante un plazo razonable de unas horas no se detecta esa actividad rutinaria se emite una señal de alarma y se gestiona la incidencia para comprobar el estado de la persona.

El terminal de aviso, que los mayores pueden llevar colgado al cuello para tenerlo a mano en todo momento, incluye además un botón del pánico y acceso directo tanto al teléfono del familiar que ellos designen como a los servicios de emergencias. Aunque por el momento este programa piloto está centrado en velar por la seguridad, las posibilidades de personalización de los dispositivos permitirán también hacer un seguimiento de la salud de los mayores, por ejemplo con avisos específicos cuando llegue la hora de tomar una medicación o mediante un sistema para tomar la tensión.

«Estamos ante una iniciativa completamente revolucionaria que suma el entusiasmo y las ganas de colaborar de muchas personas», ha celebrado el presidente de la Diputación, quien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sumen como voluntarios al programa de acompañamiento de personas mayores -las inscripciones pueden hacerse a través de la web de Diputación-, que es otra de las líneas de trabajo del Plan Provincial Contra la Soledad de las Personas Mayores. «Nos encontramos ante un reto enorme», ha enfatizado Bendodo, quien ha recordado que el problema de la soledad de las personas mayores ya está en el centro de la agenda política en países como Reino Unido, que incluso cuenta con un ministerio específico en este capítulo.