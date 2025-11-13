Los promotores de Málaga se plantan frente a las administraciones: «no pueden tratarnos como menores de edad»

El Palacio de Ferias de Málaga acoge hasta este sábado la edición número 21 del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), un evento en el que ... se dan cita las principales empresas y agentes del mercado residencial a nivel provincial, andaluz y nacional. El actual contexto de crisis por los problemas de acceso a la vivienda está presente un año más en los diferentes foros que se celebran en este encuentro, que sirve como escaparate para los proyectos urbanísticos que se encuentran actualmente en marcha en la capital y la provincia.

En el debate organizado por la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, coincidiendo con la inauguración del Simed, su presidente, Juan Manuel Rosillo, ha vuelto a reclamar a las administraciones públicas más agilidad para poder producir con más rapidez y de manera más urgente nuevas viviendas que sirvan para dar respuesta a la ingente demanda de hogares.

«Los gobiernos y responsables públicos, que repiten una y otra vez la importancia de tomar medidas para facilitar el acceso a la vivienda a nuestra sociedad, se afanan en dictar más y más normas, más trámites y en definitiva generar más incertidumbre», ha afirmado Rosillo, quien ha remarcado que la seguridad jurídica que debería respaldar a toda inversión «se ha convertido en una materia sujeta a vaivenes, a interpretaciones, a modificaciones continuas y en definitiva a una inacción administrativa».

El presidente de los promotores malagueños ha recordado que la Junta tramita actualmente tres leyes, la de vivienda, la de gestión ambiental y la de patrimonio, en las que ha incorporado algunas de las propuestas de los empresarios, pero ha criticado que no lo haya hecho con la «suficiente valentía». Así, ha reivindicado un «cambio total de modelo» a uno nuevo «en el que la administración acompañe y supervise, pero no bloquee cada paso con la solicitud de informes reiterados, con interpretaciones dispares y con plazos inasumibles».

Movilización de suelo

«Abogamos por la declaración responsable, por un sistema en el que asumamos la responsabilidad de cumplir las leyes. La administración no puede tratarnos como a menores de edad», ha remarcado Juan Manuel Rosillo, quien ha enfatizado que la principal estrategia de trabajo en estos momentos debe ser «movilizar suelo y poder construir todas las viviendas que necesitamos lo antes posible».

El presidente de la ACP ha recordado que una de las reivindicaciones que mantienen es declarar de emergencia la gestión de suelo y obras de urbanización en zonas con déficit de vivienda, para acortar plazos, como ha hecho Baleares. Asimismo, demandan más presupuestos públicos dedicados a vivienda protegida y favorecer su construcción en nuevos desarrollos. «Necesitamos más vivienda, pues hagámosla», ha dicho.

No obstante, Juan Manuel Rosillo ha mostrado su satisfacción tras conocer recientemente que el plan estatal de vivienda va a contemplar ayudas a las obras de urbanización de suelos. Con todo, ha insistido en que son necesarias nuevas infraestructuras que soporten el crecimiento. «Son muchos los déficits que arrastramos, y tenemos que exigir también esta responsabilidad, especialmente urgente ya en Málaga. Todos conocemos el atractivo que supone nuestra ciudad y provincia, y la realidad es que nuestro crecimiento ha superado con creces las infraestructuras básicas actuales», ha admitido.

En ese sentido, ha matizado que «no podemos usar la falta de infraestructuras como coartada para no construir más viviendas». «La parálisis, en cualquier responsabilidad, no soluciona nada; solo agrava los problemas», ha concluido, al tiempo que ha apelado a «confiar en la profesionalidad de quienes generan empleo, inversión y vivienda». «El sector promotor no es parte del problema. Es parte de la solución», ha subrayado.