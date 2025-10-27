Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas

La previsión dibuja varios días consecutivos de lluvia, e incluso, ha amarilleado por unas horas el mapa de alertas de la provincia. El episodio se ... ha saldado sin consecuencias y con un premio mal repartido. Buen riego para la Sierra de Mijas y lluvias menos reseñables en puntos como Cártama, Málaga, Cañete la Real o Fuente de Piedra. Habrá que estar atentos a posibles nuevas alertas, pero, de entrada, no se atisban. Bien es cierto, sobre todo si se trata de danas, que la antelación para tener alguna certeza es corta.

Este lunes se mantienen en alerta amarilla el litoral gaditano y las campiñas sevillana y onubense. La costa de Huelva se mantiene en naranja. En la provincia de Málaga, la previsión ofrece lluvias hasta el jueves, en la antesala de las celebraciones de Halloween y Todos los Santos.

279 hectómetros cúbicos almacenan los embalses de Málaga, un 45% de su capacidad.

La sensación térmica ha bajado en el arranque de la semana tras un finde en el que el terral prolongó su coleo. Y eso llevó a una sensación tropical en la que confluían temperaturas mínimas por encima de los 20 grados y tímidas precipitaciones. Ya esta semana las mínimas se desploman y rondarán los 17-18 grados, mucho más normales para las postrimerías de octubre. Las máximas oscilarán entre los 23 y 24 grados.

La Sierra de Mijas, lugar estratégico por la importancia de unos acuíferos que también dan de beber a Torremolinos y los Alhaurines, ha recibido 27,2 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. Es, de largo, la lluvia más reseñable de la jornada. Muy por detrás, se sitúan los 8,1 litros por metro cuadrado de la Laguna de Fuente Piedra; los 6,5 de El Atabal; los 6,3 de Cañete La Real; los 6,1 de Cártama; los 4,8 de El Torcal o los 3 de La Encantada (El Chorro). La Serranía de Ronda o La Axarquía no se han visto premiadas por la valiosa lluvia. Por el momento, al menos.

Mediciones extraoficiales aportadas por José Luis Escudero, experto en Meteorología y autor del blog en SUR.es 'Tormentas y rayos' sí ofrecen valores más altos en zonas de la capital como Limonar o Pedregalejo, en torno a 15 litros por metro cuadrado en una hora, con lo que se cumplió la alerta amarilla fijada para la madrugada del lunes. En otras zonas, como la Cala del Moral, en Rincón de la Victoria, se rondaron los 14.

El episodio más significativo de esta semana puede venir el miércoles de la mano de un frente frío, añade Escudero.

530 litros por segundo lleva el río Grande, el único con caudal reseñable este lunes.

Y, como es el inicio del año hidrológico, el interés por los cauces irá creciendo. Se irán armando escorrentías si las precipitaciones acompañan. Y esto determinará su comportamiento durante posibles episodios torrenciales. De momento, sólo cabe reseñar los 530 litros por segundo que lleva el río Grande en Las Millanas. Los demás tienden a cero o a apenas unos pocos litros por segundo.

En cuanto a los embalses, estas lluvias de momento no les aportan nada. Han amanecido con 279 hectómetros cúbicos, lo que representa un 45% de su capacidad. Y, por tomar perspectiva, es el triple que el año pasado por estas fechas cuando, cabe recordarlo, empezaron las danas. La primera fue el 29 de octubre y provocó la tragedia ya sabida en Valencia, aunque en Málaga también hubo afecciones serias, sobre todo materiales, en el Guadalhorce.