Turistas este lunes junto al río Guadalmedina. Salvador Salas
La semana se presenta pasada por agua sin alertas

Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas

La Sierra acumula más de 27 litros por metro cuadrado en 24 horas, ideales para recargar acuíferos. Las precipitaciones riegan moderadamente Fuente de Piedra, Cártama, Cañete la Real o Málaga. Sólo el cauce del Grande lleva agua reseñable

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:52

La previsión dibuja varios días consecutivos de lluvia, e incluso, ha amarilleado por unas horas el mapa de alertas de la provincia. El episodio se ... ha saldado sin consecuencias y con un premio mal repartido. Buen riego para la Sierra de Mijas y lluvias menos reseñables en puntos como Cártama, Málaga, Cañete la Real o Fuente de Piedra. Habrá que estar atentos a posibles nuevas alertas, pero, de entrada, no se atisban. Bien es cierto, sobre todo si se trata de danas, que la antelación para tener alguna certeza es corta.

