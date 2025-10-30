Las primeras lluvias importantes dejan más de 50 litros en Málaga, pero con escasas incidencias

Un año después de la dana que devastó Valencia y que causó importantes daños en Málaga, sobre todo en el Guadalhorce (incluso la muerte de ... un ciudadano británico que falleció de un paro cardíaco durante el rescate), la provincia vivió otra jornada este miércoles pasada por agua.

Las alertas se habían encendido desde las nueve de la mañana y hasta medianoche y se esperaban las mayores intensidades a partir de las primeras horas de la tarde. Y así fue. La jornada vio cómo se ampliaba el aviso amarillo a la comarca Norte, donde no estaba inicialmente previsto. Y no se cumplió la posibilidad adelantada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de la formación de tornados y mangas marinas, al menos, de los que haya habido constancia.

Un panorama, por lo tanto, bien distinto al que vivieron provincias como Huelva o Sevilla, donde sí sufrieron con intensidad los estragos de esta «borrasca con tintes subtropicales», como la definió el divulgador y experto en la meteorología malagueña, José Luis Escudero, responsable del blog Tormentas y Rayos (en SUR.es).

Ojén lidera las lluvias

El frente, que entró por el suroeste peninsular y barrió la provincia hacia el este, ha dejado ya los primeros acumulados generosos en la provincia, después de cinco meses sin apenas precipitaciones. En el territorio provincial, el premio gordo se lo llevó Ojén, que alcanzó ayer por la tarde los 52 litros por metro cuadrado acumulados desde el martes por la noche (en 24 horas), según los datos disponibles en la Red Hidrosur.

A gran distancia aparecían la Sierra de Mijas, con 34; Cortes de la Frontera (31); Coín (29); el río Guadaiza (27); el Guadiaro, el Genal y el Guadalmina (25); así como los ríos Benamargosa y Fahala (22). Por detrás, al menos una decena de puntos con acumulados cercanos a los 20 litros por metro cuadrado, con lo que las precipitaciones han estado muy repartidas.

Incidentes leves

Una quincena de avisos por incidencias por las lluvias, la mayoría de ellas en los municipios de Torremolinos y Benalmádena, se registraron en una jornada marcada por la alerta amarilla. Según han precisado a SUR fuentes del Servicio de Emergencias 112-Andalucía, en la mayor parte de los casos los avisos han tenido que ver con viviendas y vías públicas anegadas por el agua.

Una hora de intensas lluvias obliga a movilizar a policía, bomberos y servicios operativos en puntos de la Costa

Las incidencias se concentraron en prácticamente una hora, desde las tres de esta tarde hasta las cuatro, aproximadamente, dando lugar a la movilización de los efectivos de la Policía Local y del cuerpo de Bomberos, así como a servicios operativos para achicar las balsas de agua en las calzadas.

También hubo avisos, aunque en menor medida, de esta índole en el municipio marbellí. En el caso de Málaga capital, sobre las seis menos cinco se ha alertado de que se habían desprendido piedras que han acabado en la carretera de la MA-3101, tras lo que se ha activado a la Policía Local, a servicio de mantenimiento de carreteras y a la Guardia Civil de Tráfico.

Sin incidencias tampoco en los cauces de los ríos, que empiezan a armar alguna escorrentía tras el verano, pero están lejos de presentar problemas. En este sentido, no se encendieron alertas en ninguno de los cursos fluviales. La medición más caudalosa pasadas las seis y media de la tarde la ha registrado el azud de Paredones, en Álora, aguas abajo del Tajo de la Encantada, donde se bifurcan el canal de abastecimiento a Málaga capital y el de riegos. El río Guadalhorce bajaba entonces con 3,58 metros cúbicos por segundo. En el curso alto, Archidona y Bobadilla, no se había formado escorrentía.

En el Grande, afluente por la derecha del Guadalhorce, se medían 1,05 metros cúbicos por segundo. Este caudal es importante porque va a parar directamente al azud de Aljaima, en Cártama, donde Emasa aprovecha el agua fluyente para enviarlo directamente al Atabal. Este suministro supone un alivio importante en la presión sobre los recursos de los embalses.

El Turón, a su paso por Ardales, registraba 0,13 metros cúbicos por segundo, lejos de los momentos de crecida que se vivieron con las danas y trenes de borrascas del año hidrológico que acabamos de cerrar y que provocaron que la presa del Conde de Guadalhorce tuviera durante muchas jornadas que abrir desagües de fondo.

En la Serranía, el Guadiaro, en su trasvase hacia el Majaceite (Cortes de la Frontera), daba a la citada hora 0,59 metros cúbicos por segundo. Tampoco llevaban caudales el Guadalteba (apenas 0,28 metros cúbicos por segundo), que va a parar al embalse homónimo, ni el río Benamargosa (0,01), en la Axarquía, que también causó devastacíón hace unos meses en forma de inundaciones.