Las primeras lluvias dejan casi 15 litros en Málaga y se mantiene el aviso naranja

No se ha alcanzado de momento el umbral de aviso, pero las lluvias y las tormentas han hecho acto de presencia esta tarde en numerosos ... puntos de la provincia de Málaga. El frente se desplaza muy rápido de oeste a este, y a su paso ha ido dejando varias bandas de precipitación que han descargado con cierta intensidad en algunos puntos, especialmente en la Serranía de Ronda y puntos más cercanos a la provincia de Cádiz. De hecho, en esta última es donde ha descargado con mayor intensidad.

Hasta las 19.00 horas, se habían registrado descargas intensas en Cortes de la Frontera, donde cayeron 13 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 17.00 y las 18.00. Así como en Ronda (12 l/m2 en el mismo intervalo horario), según los datos aportados por la red Hidrosur de la Junta de Andalucía.

Una hora después (de 18.00 a 19.00) la mayor concentración se produjo en el río Genal, en Jubrique, con 10 l/m2. Así, hasta el momento los acumulados suman 14,5 l/m2 en Cortes; 13 en Ronda; 11,5 en el Genal; 9 en el río Guadiaro y 7 en Cuevas del Becerro. En la Costa del Sol occidental, en puntos como Estepona, San Pedro y Marbella, también ha habido chaparrones, aunque de menor entidad que los anteriores.

La alerta naranja se reduce

Todavía queda mucha tarde y noche por delante, y el radar sigue mostrando el paso de sucesivas bandas de precipitación que circulan de oeste a este y siguen regando la provincia. El aviso de nivel naranja está activado desde las 19.00 horas hasta las 22.00 horas de este miércoles (por lo que se ha acortado dos horas su finalización), ante el riesgo de que se produzcan aguaceros fuertes, que podrían dejar de manera puntual hasta 30 l/m2 en menos de una hora en puntos de la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y la Serranía. «No se descarta la formación de tornados o trombas marinas», advierte Aemet en su aviso.

Por este motivo, diversas instituciones han activado hoy medidas de protección, ante el riesgo de potenciales inundaciones. Así lo han hecho los ayuntamientos de Torremolinos y de Benalmádena, con el cierre de parques, la suspensión de actividades culturales y deportivas y el aplazamiento de eventos. También se han puesto en aviso a los servicios de seguridad, bomberos y operativos, por si tuvieran que intervenir.

Por su parte, entidades deportivas como el Málaga CF ha suspendido la actividad de sus equipos de la cantera, con el aplazamiento de los entrenamientos de La Academia y la Fundación MCF.