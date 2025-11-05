Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lluvias en San Pedro Alcántara, esta tarde. E.R.

Las primeras lluvias dejan casi 15 litros en Málaga y se mantiene el aviso naranja

El frente barre de oeste a este con tormentas y aguaceros fuertes, rápidos y puntuales, sobre todo en la Serranía de Ronda

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

No se ha alcanzado de momento el umbral de aviso, pero las lluvias y las tormentas han hecho acto de presencia esta tarde en numerosos ... puntos de la provincia de Málaga. El frente se desplaza muy rápido de oeste a este, y a su paso ha ido dejando varias bandas de precipitación que han descargado con cierta intensidad en algunos puntos, especialmente en la Serranía de Ronda y puntos más cercanos a la provincia de Cádiz. De hecho, en esta última es donde ha descargado con mayor intensidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  3. 3 Aemet afina la alerta naranja para Málaga: esta es su previsión de lluvia por zonas
  4. 4

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  5. 5 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  6. 6

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  7. 7 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  8. 8 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón
  9. 9 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  10. 10 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las primeras lluvias dejan casi 15 litros en Málaga y se mantiene el aviso naranja

Las primeras lluvias dejan casi 15 litros en Málaga y se mantiene el aviso naranja