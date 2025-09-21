Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Equipo de capellanes y miembros del voluntariado católico de prisiones. SUR

«El preso es una persona que, para nosotros, encarna a Cristo»

El 24 de septiembre se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona del mundo penitenciario. Voluntarios católicos explican el trabajo que realizan en los centros penitenciarios de la provincia

ENCARNI LLAMAS FORTES

málaga.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

María del Carmen es voluntaria católica en el centro penitenciario. «Cada semana, desde el módulo de mujeres, vivo mi encuentro con Cristo resucitado al lado ... de las internas y de los funcionarios de este centro, pues sus rostros al vernos entrar, cambian. Pastoral Penitenciaria es una presencia totalmente distinta. Experimentamos la misericordia de Dios en nosotros y en ellos», explica María del Carmen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

