Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
josé Trigueros, durante una intervención pública. SUR
José Trigueros, presidente del Instituto de la Ingeniería de España

«Hay que hacer las presas que están previstas: la desalación no es la panacea»

Reflexiona, cuando se cumple un año de la dana que afectó también a Málaga, sobre la importancia de la seguridad y el mantenimiento de infraestructuras y es partidario de retomar el antiguo Plan Hidrológico

Chus Heredia

Chus Heredia

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Ha estado al frente de importantes organismos como la Dirección General de Costas o el Cedex, desempeñado cargos en la Comunidad de Madrid o ha ... trabajado para empresas referentes como Dragados. José Trigueros (Madrid, 1950) es presidente del Instituto de la Ingeniería de España y de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, entidades que han organizado unas jornadas para abordar el minuto y resultado de los lugares a los que afectaron las danas del 29 de octubre del año pasado. En Valencia, la tromba hizo los estragos sabidos. Pero lugares como Málaga se vieron muy afectados; en este caso, por fortuna, sobre todo en lo material. Un año después, ¿estamos preparados? Este experimentado profesional reflexiona sobre la importancia no sólo de construir, sino también de mantener las infraestructuras hidráulicas o los cauces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  3. 3 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  4. 4 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  5. 5 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  6. 6 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  9. 9

    Un estudio descubre en Málaga un alga mediterránea capaz de combatir a la especie invasora asiática
  10. 10 Alerta sanitaria por detectar alcaloides tropánicos en tres marcas diferentes de palomitas de maíz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Hay que hacer las presas que están previstas: la desalación no es la panacea»

«Hay que hacer las presas que están previstas: la desalación no es la panacea»