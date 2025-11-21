El PP rectificará su apoyo a una moción de Vox que hablaba de «ideología de género»

El Partido Popular rectificará el apoyo que la semana pasada dio a una moción presentada por Vox con motivo del 25 de noviembre, el Día ... Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que recogía la expresión «ideología de género» y, en concreto, llamaba a «revisar el modelo de protección a las mujeres basado en la ideología de género». Era la primera vez que los populares y los voxistas coincidían en el empleo de esta expresión. Y en el Consejo Sectorial de las Mujeres que se celebraba en el Ayuntamiento en la tarde de este viernes se lo han afeado al gobierno municipal, al alcalde, Francisco de la Torre, y al concejal de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Paco Cantos, tanto los grupos de la izquierda como las asociaciones de mujeres.

Rosa del Mar Rodríguez, del PSOE, ha manifestado: «Cuando ustedes adoptan la expresión 'ideología de género' nos están faltando al respeto a todas las mujeres y a los 120 colectivos que integran este Consejo Sectorial de las Mujeres. Porque la expresión ideología de género conlleva negar la violencia machista». Y ha añadido: «Llamarle 'chiringuito' a todas estas asociaciones que dedican su tiempo y su dinero a hacer una Málaga mejor... eso no lo podemos consentir. Quiero pensar que fue un despiste. Vamos todos muy deprisa. Le pido, como concejala y como ciudadana malagueña, que cambie el sentido del voto en el pleno del jueves. Es un disparate», apeló así Rodríguez a Cantos.

A su vez, Nico Sguiglia, de Con Málaga, aseveró: «Me sumo a la preocupación de mi compañera sobre lo que ocurrió el otro día porque se incidió en señalar como chiringuito a esos colectivos».

Como respuesta, el concejal Pacos Cantos lamentó que los grupos políticos no siguieran el criterio de esperar a que se celebrara el Consejo Sectorial para elaborar una única moción consensuada ante la conmemoración del 25 de noviembre. «Cuando otros grupos presentan mociones, lo que intentamos es enmendarlas al máximo, para poder votarlas a favor. En la enmienda de la moción obviamos algo que pensamos que no debe estar. Pero el grupo proponente vuelve a presentar la moción en el próximo pleno. Y nos ratificaremos en subsanar el error con la enmienda correspondiente», contestó Cantos.

El edil, ante la insistencia de las asociaciones de mujeres, contestó todavía más claramente: «No es solamente que vamos a rectificar, sino que vamos a llevar, nuestro grupo, la moción que ha salido del grupo de trabajo del Consejo Sectorial de la Mujer, el que ustedes de forma consensuada han decidido», zanjó.