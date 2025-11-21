Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal Paco Cantos, en una comisión de Derechos Sociales.

El PP rectificará su apoyo a una moción de Vox que hablaba de «ideología de género»

El concejal Paco Cantos afirma que presentará la enmienda correspondiente en el próximo pleno y llevará para aprobación el texto consensuado por las organizaciones de mujeres

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:36

El Partido Popular rectificará el apoyo que la semana pasada dio a una moción presentada por Vox con motivo del 25 de noviembre, el Día ... Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que recogía la expresión «ideología de género» y, en concreto, llamaba a «revisar el modelo de protección a las mujeres basado en la ideología de género». Era la primera vez que los populares y los voxistas coincidían en el empleo de esta expresión. Y en el Consejo Sectorial de las Mujeres que se celebraba en el Ayuntamiento en la tarde de este viernes se lo han afeado al gobierno municipal, al alcalde, Francisco de la Torre, y al concejal de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Paco Cantos, tanto los grupos de la izquierda como las asociaciones de mujeres.

