Francisco Javier Salas, Francisco de la Torre, Francisco Salado y Patricia Navarro, representantes de las cuatro administraciones, unidos este 25N. Ñito Salas
25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

PP y PSOE se unen en defensa de las asociaciones feministas contra el «negacionismo» de Vox

Las cuatro administraciones, Gobierno central, autónomico, provincial y Ayuntamiento, celebran un acto conjunto en Málaga este 25N para transmitir su unidad en la lucha contra la violencia machista

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:05

Las más veteranas recuerdan que ya en Málaga tuvo lugar un acto institucional conjunto de todas las administraciones en condena de los asesinatos machistas en ... una fecha idéntica a la de este martes. Corría el año 2005. Pero veinte años después, el de este 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha sido sin duda un hito que no ha tenido parangón en el resto de la comunidad autónoma andaluza. El patio central del Museo de Málaga fue el escenario de un emotivo acto de homenaje a las víctimas del patriarcado conducido por la periodista Celia Bermejo, que abrió el Quinteto de Cuardas de la Orquesta Sinfónica de Málaga con su interpretación de 'La puerta violeta', de Rozalén, a la que siguió un minuto de silencio en recuerdo de las asesinadas, la más reciente, este mismo sábado, María Victoria, en Rincón de la Victoria. A partir de ahí intervinieron el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; el subdelegado del Gobierno, Francisco Javier Salas; Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta; y Francisco de la Torre, el primer edil malagueño. Los cuatro pusieron de relieve la importancia de la unidad y de la acción conjunta. Y, también, tuvieron mensajes contra el negacionismo.

