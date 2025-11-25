PP y PSOE se unen en defensa de las asociaciones feministas contra el «negacionismo» de Vox

Las más veteranas recuerdan que ya en Málaga tuvo lugar un acto institucional conjunto de todas las administraciones en condena de los asesinatos machistas en ... una fecha idéntica a la de este martes. Corría el año 2005. Pero veinte años después, el de este 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha sido sin duda un hito que no ha tenido parangón en el resto de la comunidad autónoma andaluza. El patio central del Museo de Málaga fue el escenario de un emotivo acto de homenaje a las víctimas del patriarcado conducido por la periodista Celia Bermejo, que abrió el Quinteto de Cuardas de la Orquesta Sinfónica de Málaga con su interpretación de 'La puerta violeta', de Rozalén, a la que siguió un minuto de silencio en recuerdo de las asesinadas, la más reciente, este mismo sábado, María Victoria, en Rincón de la Victoria. A partir de ahí intervinieron el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; el subdelegado del Gobierno, Francisco Javier Salas; Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta; y Francisco de la Torre, el primer edil malagueño. Los cuatro pusieron de relieve la importancia de la unidad y de la acción conjunta. Y, también, tuvieron mensajes contra el negacionismo.

«Todos deberíamos dejar a un lado cualquier enfrentamiento político y trabajar juntos para acabar con esta lacra. La celebración de este acto con todas las administraciones juntas es el camino. Este problema está muy por encima de la ideología y los partidos; es un problema que incluso trasciende las fronteras de nuestro Estado, es un problema de civilización, me atrevo a decir», afirmó Francisco Salado, quien previamente, «con el corazón encogido» había rendido homenaje a la vecina de su municipio asesinada el pasado sábado: «El asesinato de María Victoria ha sacudido a toda la provincia, nos ha dejado en shock». «No podemos normalizar la intolerancia», abundó, para insistir: «Cada comentario que desacredita, que banaliza o que niega la violencia de género es un paso atrás en un camino que tantas mujeres recorren con un valor inmenso».

«Cada comentario que desacredita, que banaliza o que niega la violencia de género es un paso atrás en un camino que tantas mujeres recorren con un valor inmenso»

A su vez, Francisco Javier Salas, respecto al último caso de violencia machista en Málaga y en el Estado, señaló que a lo largo del día la delegación del Gobierno contra la violencia de género confirmaría que se trata de un nuevo crimen machista: «Lo condenamos rotundamente y confiamos en que todo el peso de la ley caiga sobre su asesino». «Hoy estamos aquí todas las instituciones malagueñas presentes y decimos alto y claro todos unidos no podemos dar ni un paso atrás frente a esta barbarie». Y también defendió el sistema de protección a las mujeres: «El sistema VioGen funciona. Las personas que lo desprestigian hacen un flaco favor a las mujeres por llenarlas de incertidumbre cuando debemos darles seguridad y certeza». Y remarcó: «Los demócratas, los que realmente creemos en la necesidad de proteger y abrir una ventana para que las mujeres salgan del infierno de la violencia de género, debemos trabajar para dar certidumbre al sistema, mejorarlo y evidentemente no tratar de desprestigiarlo y hacer que cada día las mujeres estén más seguras y ma´ protegidas».

Ampliar El árbol en el que se han colgado las flores con los nombres de las 43 mujeres asesinadas en los últimos doce meses. Ñito Salas

Y fue también Salas quien hizo un guiño con el que luego enlazaría la representante de la Junta a las asociaciones de mujeres: «Quiero hacer un reconocimiento a los numerosos colectivos que en nuestra provincia trabajáis para proteger y ayudar a las mujeres víctimas de la violencia de género. Sois un aliado esencial y debemos reconocer vuestro trabajo día a día. Sois un aliado esencial y debemos reconocer vuestro trabajo día a día. Ayudáis y protegéis a las mujeres que lo están pasando mal».

«No podemos dar cabida a los mensajes negacionistas. Aquí estamos todas las administraciones, muchas asociaciones, muchos colectivos representados, pero no estamos todos, no estamos todas. Los negacionistas y el partido que los defiende, que desgraciadamente va a aumentando en las encuestas, no están aquí»

«No podemos dar cabida a los mensajes negacionistas. Aquí estamos todas las administraciones, muchas asociaciones, muchos colectivos representados, pero no estamos todos, no estamos todas. Los negacionistas y el partido que los defiende, que desgraciadamente va aumentando en las encuestas, no están aquí», continuó Francisco Javier Salas.

Patricia Navarro, delegada de la Junta en Málaga, se encargó de defender al tejido asociativo: «Quiero destacar el papel fundamental que lleváis a cabo todas las asociaciones de mujeres, cuestionado desde algunas trincheras políticas que posiblemente hablan más desde el desconocimiento que desde la animadversión. Acompañáis a las víctimas, visibilizáis el problema, ofrecéis apoyo y trabajo de base, denunciando y proponiendo soluciones. Vuestra labor es esencial. Muchas mujeres llegan rotas a vuestra sede y en ella encuentran un refugio y un camino para reconstruir su vida». Asimismo, Navarro transmitió las tres ideas que dice que mueven la acción de su administración: la condena firme de la violencia machista, el compromiso en sus actuaciones para acabar con ella y la esperanza en celebrar un 25 de noviembre distinto en el futuro, sin víctimas. «No hay excusa ni justificación posible para ninguna agresión, ya sea física, psicológica, económica, sexual o digital», reivindicó, enumerando las diferentes manifestaciones de la violencia machista, y remarcó: «La violencia de género no es sólo una agresión contra las mujeres que la sufren, sino que también es una violación de los Derechos Humanos que nos interpela como sociedad, como instituciones y como comunidad».

«Quiero destacar el papel fundamental que lleváis a cabo todas las asociaciones de mujeres, cuestionado desde algunas trincheras políticas que posiblemente hablan más desde el desconocimiento que desde la animadversión»

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también señaló que «lo que hoy se hace es importante: todos juntos seremos más eficaces, compartiremos las mejores prácticas para avanzar en algo que a todos nos preocupa». Asimismo, el primer edil también destacó que los datos informan de un «cierto incremento» de la incidencia de la violencia de género. «Algo pasa. La sociedad tiene que darse cuenta de que es un tema de todos», afirmó, para incidir en la necesidad de «hacer esfuerzos en materia educativa» y de «sembrar valores de igualdad auténtica». Asimismo, resaltó su «compromiso firme para que todo el mundo entienda -y lo digo con intención, resaltó- que es un problema que tiene la sociedad y tenemos que ser militantes proactivos y conseguir resultados».

Ampliar Minuto de silencio en recuerdo de las asesinadas por el machismo. Ñito Salas

Pero el acto institucional por este 25 de noviembre no sólo estuvo protagonizado por los discursos políticos. También hubo lugar al homenaje a las 43 mujeres asesinadas en los últimos doce meses en el país. Se pronunció su nombre y se colgó por cada una de ellas una flor en un árbol fabricado al efecto. Desfilaron representantes de las cuatro administraciones convocantes. Y sonó de fondo la música del Quinteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Málaga.

Además, Carmen Martín, representante del Consejo Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga y presidenta de la Plataforma 'Violencia Cero', leyó el manifiesto acordado por ese organismo en su reunión celebrada el pasado viernes. En él hacía hincapié en que casi la mitad de los delitos contra la libertad sexual tienen como víctima a una menor y en que casi el 60% de las chicas ha sufrido violencia machista en el entorno digital. Además, recordaba que según organismos internacionales, casi una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de algún tipo de violencia sexista alguna vez en su vida. Ante ello, las reivindicaciones pasan por continuar promoviendo campañas de sensibilización dirigidas a la juventud, coeducación en valores igualitarios, educación afectivo sexual acorde a la edad de los niños y los jóvenes o trabajar en programas que pongan el foco en las nuevas formas de violencia que se canalizan a través de las nuevas tecnologías.