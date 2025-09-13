Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmona, en una imagen de archivo. SUR

El PP de Málaga acusa a Pedro Sánchez de usar fondos públicos para el mitin del PSOE de este domingo

El secretario general de los populares malagueños, José Ramón Carmona, asegura que usará el Falcon para un acto de partido y una breve visita, esta vez como presidente del Gobierno, a unas viviendas de protección

SUR

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:18

El PP calienta la visita de Pedro Sánchez este domingo a Málaga y la doble agenda política e institucional prevista. El secretario general del PP ... de Málaga, José Ramón Carmona, ha preguntado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «hasta cuándo van a seguir utilizando fondos públicos para ir a dar mítines del PSOE», cuestionando igualmente «si progresismo es usar reiteradamente el dinero de todos los españoles para acudir a actos de partido en Falcon».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  2. 2 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  3. 3

    La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda y su antecesora por el caso de la empresa de limpieza
  4. 4 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  5. 5 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  6. 6 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  7. 7 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  8. 8 Estabilizado el incendio forestal de Alcaucín, el segundo en cuatro días
  9. 9 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
  10. 10 Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PP de Málaga acusa a Pedro Sánchez de usar fondos públicos para el mitin del PSOE de este domingo

El PP de Málaga acusa a Pedro Sánchez de usar fondos públicos para el mitin del PSOE de este domingo