El PP de Málaga acusa a Pedro Sánchez de usar fondos públicos para el mitin del PSOE de este domingo

El PP calienta la visita de Pedro Sánchez este domingo a Málaga y la doble agenda política e institucional prevista. El secretario general del PP ... de Málaga, José Ramón Carmona, ha preguntado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «hasta cuándo van a seguir utilizando fondos públicos para ir a dar mítines del PSOE», cuestionando igualmente «si progresismo es usar reiteradamente el dinero de todos los españoles para acudir a actos de partido en Falcon».

De este modo, ha denunciado que «utilizar las políticas de vivienda pública como coartada para participar en un acto de partido este domingo en Málaga es reírse de un problema que afecta a miles de jóvenes por la dejadez y el sectarismo del Gobierno», en alusión a la visita institucional prevista mañana justo antes de un mitin del PSOE para arropar a Montero como candidata socialista a la Junta de Andalucía.

Además, el dirigente popular ha señalado «el descaro» de los socialistas, que primero financian con dinero público la «visita rápida» a unas VPO que ha impulsado el Ayuntamiento de la capital para luego desplazarse al acto público de partido que apenas dista cinco minutos en coche oficial.

Falcon y tren

«Los malagueños no somos tontos», ha aseverado Carmona, quien ha afirmado que «Sánchez volverá a venir en Falcon porque es incapaz de arreglar el caos del transporte ferroviario y no quiere arriesgarse a llegar tarde o no llegar, y tampoco quiere exponerse al uso del transporte público y comprobar el hartazgo de otros pasajeros».

Así, ha recordado que el presidente del Gobierno «ya hizo algo similar en 2023, cuando viajó en Falcon de Sevilla a Málaga para participar en un mitin de apoyo a Dani Pérez como candidato a la Alcaldía de Málaga, si bien en aquella ocasión los socialistas optaron por visitar antes una empresa puntera del Parque Tecnológico, también en domingo», ha recalcado.

En esta línea, el secretario general del PP malagueño ha incidido en que «Sánchez se sirve del liderazgo tecnológico de Málaga o de la iniciativa de otras administraciones para impulsar vivienda pública en la ciudad para ahorrarse el billete de tren y asistir a un acto público de partido; esa es la realidad».

Además, ha advertido de que se trata de «un 'modus operandi' extendido entre los miembros del Gobierno de Sánchez», apuntando que «el ministro tuitero, Óscar Puente, también programó curiosamente la visita a un puente en Álora durante su participación en el Congreso del PSOE de Málaga en el que, junto a Montero, apadrinó a Josele Aguilar como nuevo líder de los socialistas malagueños».

Vivienda

Así, ha calificado de «intolerable y sin precedente» el uso de las instituciones públicas al servicio del partido que realiza el PSOE de Sánchez y Montero, abundando en que «los malagueños ya conocíamos las artes de la ministra socialista en la Junta, que ahora aplica sin pudor ninguno desde el Gobierno de España».

Mientras tanto, ha apostillado Carmona, «los malagueños se siguen preguntando dónde están las 10.000 VPO que prometieron los socialistas hace más de dos años; los mismos socialistas que abanderan el transporte sostenible pero que no mueven un dedo por impulsar el tren litoral de Málaga, aunque sí el de otros territorios como Bilbao por mero interés político, y que siguen poniendo los medios institucionales al servicio del partido», ha concluido.