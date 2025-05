El PP exige al Gobierno la presa del Río Grande, la desaladora de Vélez y conectar Antequera con el embalse de Iznájar

El PP malagueño ha celebrado un foro para debatir sobre la situación de la provincia en cuanto a los recursos hídricos. El encuentro, 'Agua y ... futuro en Málaga', celebrado en La Térmica, ha sido clausurado por el vicesecretario general de la formación en Andalucía y consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, y la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. El eje fundamental de los discursos ha sido el de sacar pecho por la gestión que de la sequía han hecho la Junta y las entidades locales y en reclamar al Gobierno las obras hidráulicas de interés general; entre ellas, la desaladora de la Axarquía, la presa de Cerro Blanco o la conexión de Antequera con el pantano de Iznájar.

Mesas

La primera de las mesas, de carácter técnico, ha contado con el director gerente de Emasa, Juan José Denis; la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha; el gerente de Axaragua, Francisco Moreno, y el presidente de la Mancomunidad de la Axarquía, Jorge Martín. Ha sido moderada por el diputado provincial de Infraestructuras, Cristóbal Ortega. La regeneración de aguas, la interconexión de cuencas, la desalación, los recursos subterráneos o la necesidad de nuevas obras de almacenamiento han protagonizado las intervenciones.

En el cierre de la segunda de las mesas, la más política, el presidente de la Mancomunidad de la Costa Occidental, Manuel Cardeña, había hecho una comparación entre los ingresos por turismo en la provincia, más de 20.000 millones de euros al año, y el coste de las infraestructuras más necesarias, 1.000 millones.

Patricia Navarro

Ha tomado en ese momento la palabra Patricia Navarro. Ha recordado las dificultades de la reciente sequía y ha agradecido la labor de su equipo y de los anteriores al frente de Agricultura. «No podríamos haber dado la batalla contra la sequía sin esta apuesta sin precedentes. En los peores momentos de sequía, hemos mantenido la actividad económica. De no haber sido así, hubiera habido un parón importante con un daño irreparable», ha indicado.

Navarro ha subrayado el rigor en la toma de decisiones de la sucesivas reuniones de la Comisión de la Sequía y ha insistido en la necesidad de que Málaga necesita más inversiones: «Con la lluvia no ha acabado nada, ha empezado todo. Tenemos que seguir invirtiendo con el mismo ritmo».

Ampliar Navarro durante su intervención en el tramo final del foro. Salvador Salas

Navarro también ha alabado la respuesta que desde la Junta de Andalucía se ha dado a las diferentes danas y trenes de borrascas. Y ha puesto el ejemplo de las intervenciones en escolleras y cauces en Ardales, que tanto sufrió con las crecidas del Turón (afluente del Guadalhorce) en marzo.

Balance de inversiones

La dirigente popular ha reclamado al Gobierno que acometa las obras declaradas de interés general del Estado. «Es la administración con más capacidad inversora y tiene la responsabilidad de financiar adecuadamente a las comunidades autónomas. Aquí la Junta ha invertido 450 millones de euros en agua en Málaga en los últimos años. Y ellos tienen 2.000 millones de euros en obras sin ejecutar, declaradas de interés general. No vemos que se metan en faena. No vemos que las enfoquen con diligencia. En la Axarquía, tenemos una buena muestra con esa desaladora, que va a pedales», ha aseverado antes de tirar de agravio territorial y ampliar el discurso a otras inversiones. «Hemos pasado en una semana del gran apagón al gran parón del AVE. ¿Cuánto le va a suponer de indemnizaciones a Renfe tantos y tantos retrasos, con más de 10.000 personas afectadas. Y, cómo no, una línea afectada es la Málaga-Madrid. Esto es ya lo habitual. El AVE era marca España y lo están dejando morir», ha criticado, al tiempo que ha vuelto a la carga con las mejoras pendientes en el Cercanías, el tren litoral o con la petición de la liberalización del peaje en la AP-7.

Retos para la próxima sequía

El cierre del acto lo ha protagonizado Fernández Pacheco. «No doy por finalizada la sequía. Y nos ha enseñado que no podemos conformarnos ni con el agua que cae del cielo. Ni siquiera con la que somos capaces de almacenar. Tenemos que ser ambiciosos. El primer compromiso que quiero asumir hoy delante de todos es que trabajaremos sin descanso para que en la próxima sequía, que no sabemos cuándo llegará, Málaga esté mucho mejor preparada», ha declarado. Y ha subrayado la importancia estratégica de garantizar tanto el abastecimiento urbano como los sectores industrial, turístico o agrícola.

Ha recordado las últimas obras en aguas regeneradas con los más de 1.000 agricultores beneficiados con la última obra de conexión. Son 600 hectáreas 17 millones de euros de inversión. También ha mencionado la autopista del agua; el bombeo de Rojas; la ampliación de El Atabal; los pozos del Bajo Guadalhorce; la ampliación de la desaladora de Marbella, o la apuesta por la regeneración y desalación. En estas obras ha alabado la coordinación con mancomunidades, diputaciones y ayuntamientos. «Es el mismo esfuerzo que le exigimos al Gobierno central. El agua es un bien público y es responsabilidad de todos los poderes públicos», ha dicho.

Ha reclamado la presa del río Grande en el marco de 18 obras declaradas de interés general, que van desde las mejoras de las canalizaciones, a los riegos y a la desalación. Y ha vuelto a reclamar un pacto nacional por el agua. «¿Por qué la Junta conecta el Campo de Gibraltar con Nerja y es imposible conectar el embalse de Iznájar con Antequera? Porque es embalse depende del Gobierno», ha profundizado, al tiempo que ha apostado por los trasvases como elemento de generación de igualdad territorial.