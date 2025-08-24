Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El PP denuncia que el servicio de Cercanías de Málaga «es el más lento de España»

E. PRESS

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:35

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP de Málaga, María Rosa Morales, ha criticado la situación del servicio de Cercanías en la provincia, señalando ... que, a los «continuos retrasos y averías» que arrastra este transporte, se suman los datos del último informe del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, que lo sitúan como «el más lento de toda España». Según Morales, «la lentitud de los trenes solo es comparable al retraso interminable en la llegada de inversiones para mejorar la red ferroviaria de Málaga», al tiempo que ha denunciado la «falta de inversión del Gobierno central con la provincia».

