Posibles tornados y mangas marinas en una jornada con alerta amarilla por lluvia en Málaga
Aemet amplía el horario de avisos, de los que sólo se libra la comarca Norte de la provincia
Martes, 28 de octubre 2025, 23:06
Este miércoles se da la circunstancia de que se cumplirá un año de la dana que devastó Valencia y que provocó daños importantes en Málaga, ... sobre todo en el Guadalhorce. Y volverá a estar pasado por agua, aunque el nivel de alerta es inferior. Las lluvias empezaron en la tarde del martes, aunque no han dejado registros significativos. A las siete de la tarde, Ojén era el punto más lluvioso de la provincia, con apenas 2 litros por metro cuadrado.
La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado el horario de alerta amarilla prevista para este miércoles en Málaga. Sólo se salva del aviso la comarca Norte, Antequera y alrededores. Además, no se descarta la formación de tornados o trombas marinas. Se producen por anomalías y cambios bruscos de temperatura: el aire cálido y húmedo sobre la superficie del agua se topa con aire más frío en la atmósfera, lo que produce inestabilidad y corrientes verticales. Las nubes de tormenta redondean el fenómeno.
Horario
Las previsiones meteorológicas fijan la alerta entre las nueve de la mañana y las doce de la noche, con especial previsión de lluvias a las seis y las siete de la tarde. La probabilidad de precipitaciones desde mediodía es del 100%. Y hay hasta un 70% de opciones de que se puedan recoger 25 litros por metro cuadrado en una hora y 70 en 12. La temperatura oscilará entre 18 y 23 grados.
Ya a partir de la jornada del jueves las precipitaciones desaparecerán y, en todo caso, volverán a la provincia el domingo de manera suave.
