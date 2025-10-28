Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de una manga marina frente a Torremolinos. SUR

Posibles tornados y mangas marinas en una jornada con alerta amarilla por lluvia en Málaga

Aemet amplía el horario de avisos, de los que sólo se libra la comarca Norte de la provincia

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 28 de octubre 2025, 23:06

Este miércoles se da la circunstancia de que se cumplirá un año de la dana que devastó Valencia y que provocó daños importantes en Málaga, ... sobre todo en el Guadalhorce. Y volverá a estar pasado por agua, aunque el nivel de alerta es inferior. Las lluvias empezaron en la tarde del martes, aunque no han dejado registros significativos. A las siete de la tarde, Ojén era el punto más lluvioso de la provincia, con apenas 2 litros por metro cuadrado.

