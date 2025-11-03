Prashant Kakoday nació en India, es cirujano y ha estado en Málaga estos días para pronunciar una conferencia invitado por la organización también originaria de ... ese país asiático Brahma Kumaris, cuya filosofía es la búsqueda del yo interior y del de los demás a través de la meditación, lo que contribuye a mantener la calma en situaciones difíciles, defienden. Kakoday es cirujano y ejerce en Cambridge. Desprende paz. También una cierta fragilidad que desmiente con la convicción con la que habla de la «salud total», un concepto que vincula la enfermedad con una «equivocada posición mental». Pero que no cunda el pánico: no pone en duda el valor de la ciencia y de la medicina convencional. Para tener buena salud, dice, hay que dormir bien, hacer ejercicio, comer menos e, insiste, ver las cosas más desapasionadamente, asistir a lo que nos pasa como si fuéramos espectadores y no sufridores de nuestra propia vida.

–¿En qué consiste su concepto de «salud total»?

–La razón por la que una persona sufre dolor en el cuerpo es porque tiene una posición equivocada. Si te sientas en una postura equivocada, sientes dolor. Y el mismo principio aplica a todos los niveles. Si hay una enfermedad, es que hay algo erróneo en mi posición interior, de la mente. Por tanto, cuando estamos hablando sobre la salud, ordinariamente pensamos que sólo tenemos que detener la enfermedad. Cualquier medicina lo que busca es parar la enfermedad. Pero la enfermedad está ahí para darnos un mensaje: que hay algo equivocado en mi estilo de vida y en la posición interior que tengo que entender para cambiar. Si se hace así, entonces verdaderamente se curará la enfermedad, pero lo que estamos haciendo ahora es detener el mensaje, matar al mensajero. Y entonces la enfermedad no se cura, va a más. Ésta es la razón por la que hay tantos hospitales y tanta investigación en salud. Se están gastando billones de dólares en salud, pero ahora tenemos más enfermedades que en el pasado.

–Tengo que ser honesta: me dan un poco de miedo a este tipo de mensajes. Pueden ser peligrosos. Usted es médico. Cuando uno está enfermo, hay que ir al médico, ¿verdad? No vayamos a decir que las enfermedades se curan con la mente.

–Por supuesto, ningún problema con esto. Pero incluso los médicos necesitan entender cómo pueden ayudar a cambiar la postura. No digo que no haya que ir al médico, pero sí que los médicos deberían saber cuál es la causa más profunda de la enfermedad, cuál es el estilo de vida que la gente puede cambiar para evitar la enfermedad. Además, tenemos que crear oportunidades educativas para todos. Todo el mundo necesita saber cuál es la postura correcta para evitar la enfermedad. Cuando el paciente viene, tienes que darles medicinas, pero también ayudarles a que no se pongan de nuevo enfermos en el futuro.

–Habla de postura. Suena a que habla de la física, pero también de la mental, ¿no?, ¿cuál es la posición mental que hay que adoptar?

–Lo que estamos diciendo es que este mundo es un regalo, pero tenemos que acercanos a él sin dependencias, sin apego. Ahora he venido aquí, a SUR. Voy a estar media hora, poco tiempo. Si creo apego a este lugar, me apenaré cuando me vaya. El mundo es un regalo, pero temporal. En el momento que creo vínculos fuertes, me crea malestar en el cuerpo.

–Sin apego a las cosas. ¿Tampoco a las personas? Es duro escucharlo.

–El amor es una cosa y la dependencia es otra. A la gente hay que quererla, pero no hay que depender de ella.

–Las seudociencias son muy prevalentes en este mundo.

–Por supuesto que apoyo la ciencia. La ciencia es buena. Pero también siento que hay mucha gente en el mundo de la ciencia diciendo que necesita ensancharse e incorporar más cosas. Ahora mismo la ciencia tiene límites: muchas observaciones no encajan en los estudios científicos. Cualquier cosa que la ciencia no puede explicar lo tildamos de «paranormal». El mundo real es mucho más de lo que los sentidos pueden percibir.

–Pero la ciencia tiene su método. A la ciencia la define, de hecho, un método que consiste en hipótesis, demostración y refutación.

–En el momento presente, esto que apunto no es ciencia. La ciencia es una estructura y crea muchas cosas maravillosas para nosotros, porque sigue un método. Pero la ciencia no es un método para conocer la verdad, porque ésta es algo más de lo que la ciencia ofrece. En la sociedad actual buscamos a los científicos para que nos cuenten la verdad, pero los científicos no están buscando la verdad. Para conocer la verdad tenemos que ir más allá de los límites de la ciencia.

–A la ciencia últimamente se la ataca. Hay científicos, por ejemplo, que están abandonando Estados Unidos.

–California consiguió tres Premios Nobel sólo este año, así que a los científicos se les aprecia. La ciencia en sí misma como sistema no está bajo ataque.

–Pero hay 'terraplanistas' y negacionistas del cambio climático.

–Eso obedece a razones políticas.

–¿Qué es mejor para la salud, la buena alimentación o los buenos pensamientos?

–En un método para la buena salud, prestaría atención a cuatro cosas. La primera es dormir bien, no mucho, sino sueño de calidad. En segundo lugar, hacer un mínimo de ejercicio, media hora, una hora, andar rápido... En tercer lugar, la dieta, sobre la que hago siempre una broma: la primera mitad de lo que comemos nos mantiene vivos, la segunda mitad alimenta al médico; así que hay que comer menos, tenemos que dejar de comer cuando aún tenemos hambre, eso es un buen sistema, una buena disciplina. Comer un poco menos, mantener al estómago un poco hambriento y así hace mejor la digestión. Y la cuarta está conectada con la mente: no son sólo se trata de tener buenos pensamientos, sino que la mente tiene que conservar la posición correcta. Eso tiene que ver con el ser más consciente. En esta consciencia, tienes una comprensión completamente nueva de quiénes somos. Tenemos que ser observadores más desapegados, de manera que cuando nos sucede algo lo veamos como algo que le está pasando a otra persona. Poner distancia reduce la importancia de lo que pasa, le quita importancia a lo que dicen los demás.

–Eso es fácil de decir, pero difícil de aplicar.

–Consiste en ver la escena completa como una tercera persona. Como si fueras otra persona que está observando. Se sufre menos y es una posición más saludable. También sentirse halagado, entusiasmado, feliz, va al estómago del ego. Así que para reducir el ego también es necesaria una postura correcta.

–A veces no podemos controlar la calidad de nuestro sueño porque nos preocupa el trabajo, la hipoteca, el alquiler...

–Cuando ves las cosas desde una tercera persona, cuando eres un observador desapegado, sabes lo que está sucediendo, eres consciente de los desafíos y de las complicaciones de la vida, pero de manera más desapasionada. La vida ordinaria es difícil, pero si lo ves como si le estuviera pasando a otra persona, aunque sólo sea durante un minuto, puedes ver más claramente qué se puede hacer, se puede buscar mejor y más calmadamente la solución. Pero también se puede ser capaz de poner fin a según qué pensamientos. Si estás demasiado estresado, infeliz o enfadado, las decisiones nunca son buenas.

–¿Pero en qué medida la salud depende de las condiciones materiales?

–La buena higiene es un factor muy importante en la salud. Aparte de esto, no se ve un gran beneficio de otros factores. En Europa, la mayor esperanza de vida saludable la tiene Albania, no los países más prósperos.

–Pero en Málaga la esperanza de vida más alta la tienen los barrios de mayor renta.

–El factor de la pobreza tiene importancia si compromete la higiene. Aunque también puede suceder que las personas pobres pueden tener menos educación, ciertos hábitos o alimentarse con comida no saludable. Aunque esto es algo que también sucede con los muy ricos, que se alimentan de comida inadecuada.

–¿Cómo cree que habría que abordar la próxima pandemia?

–No podemos evitar que haya una nueva pandemia. Pero nos podemos preparar para ella. Podemos educar a la gente. Los médicos sienten que sólo tienen que prescribir medicinas porque piensan que sus pacientes no quieren cambiar su estilo de vida. Y es muy importante educar a la gente sobre su estilo de vida, su dieta... No hace falta hacerlo con los miles de millones de personas que hay en el mundo. Con hacerlo con unos pocos, vale: cuando unos pocos pájaros emprenden el vuelo, el resto de la bandada les sigue.