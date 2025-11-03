Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Prashant Kakoday, esta semana, en la terraza de SUR. Salvador Salas

Prashant Kakoday, médico y conferenciante

«No podemos evitar que haya una nueva pandemia»

El cirujano anima a reducir la ingesta de comida: «La primera mitad de lo que comemos nos mantiene vivos, la segunda mitad alimenta al médico»

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Prashant Kakoday nació en India, es cirujano y ha estado en Málaga estos días para pronunciar una conferencia invitado por la organización también originaria de ... ese país asiático Brahma Kumaris, cuya filosofía es la búsqueda del yo interior y del de los demás a través de la meditación, lo que contribuye a mantener la calma en situaciones difíciles, defienden. Kakoday es cirujano y ejerce en Cambridge. Desprende paz. También una cierta fragilidad que desmiente con la convicción con la que habla de la «salud total», un concepto que vincula la enfermedad con una «equivocada posición mental». Pero que no cunda el pánico: no pone en duda el valor de la ciencia y de la medicina convencional. Para tener buena salud, dice, hay que dormir bien, hacer ejercicio, comer menos e, insiste, ver las cosas más desapasionadamente, asistir a lo que nos pasa como si fuéramos espectadores y no sufridores de nuestra propia vida.

