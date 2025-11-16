Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Momento de la Peregrinación Jubilar de los centros de Caritas a Cotolengo. SUR

Los pobres, las otras «puertas santas» del Jubileo

La diócesis celebra este domingo la IX Jornada Mundial de los Pobres para concienciar de la ayuda a enfermos, presos y personas necesitadas

Encarni Llamas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Millones de peregrinos de esperanza han celebrado el Jubileo, durante este año, en Roma o en sus diócesis. Un «encuentro vivo y personal con el ... Señor Jesús, 'puerta' de salvación», como deseaba el papa Francisco en su bula de convocación del Jubileo, 'Spes non confundit'. El Año Jubilar concluirá el 28 de diciembre en las diócesis y el 6 de enero en Roma con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro pero, como señalan desde la Diócesis de Málaga, «hay puertas que quedarán abiertas para siempre».

