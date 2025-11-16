Los pobres, las otras «puertas santas» del Jubileo

Millones de peregrinos de esperanza han celebrado el Jubileo, durante este año, en Roma o en sus diócesis. Un «encuentro vivo y personal con el ... Señor Jesús, 'puerta' de salvación», como deseaba el papa Francisco en su bula de convocación del Jubileo, 'Spes non confundit'. El Año Jubilar concluirá el 28 de diciembre en las diócesis y el 6 de enero en Roma con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro pero, como señalan desde la Diócesis de Málaga, «hay puertas que quedarán abiertas para siempre».

En palabras del vicario para la Acción Caritativa y Social de la diócesis de Málaga, Juan Manuel Ortiz Palomo, «cuando el papa Francisco convocó el Jubileo y lo dedicó a la esperanza, explicó que, además de las puertas santas que se iban a abrir en Roma y en las distintas diócesis, había otras puertas santas que no se iban a clausurar cuando llegara el final del año. Se refería al cuidado de los enfermos, a los familiares y a los propios enfermos, a los trabajadores de la sanidad y a la cama de hospital como puerta santa. Se refería a las cárceles, de hecho, él mismo abrió en la cárcel de Rebibbia una puerta santa en Roma para recordarnos que allí las personas están privadas de libertad, pero también la redención de Cristo llega a todos estos hermanos. Se refería a la realidad de la trata, esa esclavitud moderna que golpea a los más pobres, incidiendo el papa en que debería ser el lugar donde poner nuestro esfuerzo en este año jubilar y ayudar de forma especial a sacar de esa condena a todos estos hermanos, colaborando económicamente con proyectos. Todas estas puertas santas no se van a clausurar, van a estar abiertas siempre y necesitan de nosotros».

El deseo del papa Francisco de visibilizar esas otras puertas se materializó en la Iglesia malacitana con la apertura de una puerta jubilar más, la de la Casa del Sagrado Corazón, Cotolengo; uniéndose a las de la Catedral y la parroquia del Sagrado Corazón de Melilla.

Este año, la Jornada Mundial de los Pobres está íntimamente unida al Año Jubilar pues, como afirma el papa León XIV, «el pobre puede convertirse en testigo de una esperanza fuerte y fiable, precisamente porque la profesa en una condición de vida precaria, marcada por privaciones, fragilidad y marginación. No confía en las seguridades del poder o del tener; al contrario, las sufre y con frecuencia es víctima de ellas. Su esperanza sólo puede reposar en otro lugar».

En este contexto, la Diócesis de Málaga también celebró ayer la Jornada de Formación de Pastoral Social-Cáritas. En ella participaron todas las entidades que forman parte de la Vicaría para la Acción Caritativa y Social: las delegaciones de Migraciones y Gitanos, Pastoral Penitenciaria y Pastoral de la Salud, los religiosos y religiosas a través de la CONFER, Manos Unidas, la Plataforma Laudato Si' y Cáritas Diocesana.

En la jornada del sábado reflexionaron y profundizaron sobre cómo renovar el compromiso con quienes más sufren. El profesor Sebastián Mora Rosado, de la Universidad Pontificia de Comillas, les invitó a mirar la vulnerabilidad como lugar de encuentro con Dios y con el otro pues «cuando hablamos de cambio social y de progreso, siempre pensamos en líderes, grandes expertos, políticos influyentes o millonarios; es decir, asociamos el cambio y la transformación social a lo contrario de la fragilidad: a la fortaleza, ya sea económica, intelectual o política. Buscar esa conexión entre fragilidad y esperanza es algo absolutamente contracultural», afirmaba ante los participantes en las Jornadas.

El obispo de Málaga, Mons. Satué, también ha alzado su voz ante esta Jornada Mundial de los Pobres y en su «Carta desde la fe», que cada semana publica en la web diocesismalaga.es, ha recordado que esta jornada «no invita a crear nuevos signos de esperanza, activando nuestra responsabilidad social en aras del bien común, impulsando políticas sociales que cambien estructuras injustas, fomentando las distintas formas de voluntariado y colaboración, también económica, y poniendo a los pobres en el centro de toda la acción pastoral, no solo de la dimensión caritativa, sino también de lo que la Iglesia celebra y anuncia».

Todas las parroquias y templos de la diócesis dedicarán este domingo, de forma especial, a la Jornada Mundial de los Pobres, organizando actividades que muevan el corazón y se materialice en ayuda económica.