De la playa a la lluvia: Aemet prevé una semana pasada por agua en Málaga

Del tiempo soleado y la playa, que han marcado la tendencia durante el reciente puente; a la lluvia y el frío. Así continúa el otoño ... en Málaga, que entra esta semana en la que previsiblemente será la más húmeda en lo que va de estación. Las previsiones de Aemet marcan las lluvias más intensas durante la jornada del viernes, si bien este miércoles habrá un primer adelanto. Y en ambos casos, será por fenómenos distintos.

El día 10 cruzará por estas latitudes un frente atlántico y dejará precipitaciones que afectarán a prácticamente toda la provincia. Aunque no van a ser en principio intensas, sí pueden llegar a ser moderadas en la parte más occidental (Estepona, Marbella y Serranía de Ronda, entre otros municipios), según explica el director del Centro Meteorológico de Aemet en Málaga, Jesús Riesco.

50-60 litros por metro cuadrado se pueden llegar a recoger esta semana en puntos de la provincia, especialmente el próximo viernes.

El jueves será una jornada de transición, en la que no se esperan lluvias. Pero el viernes llegará el descuelgue de lo que el meteorólogo define como «una depresión en altura con reflejo en superficie, y la posible formación de una pequeña baja en superficie». Por tanto, aunque es posible que al final se califique como una dana, el experto prefiere de momento no llamarla como tal.

Viernes, día clave

«Eso va a generar viento de levante y se van a producir precipitaciones a partir del viernes e incluso a lo largo del fin de semana». No se descarta que en algunos días puedan ser localmente intensas, aunque hay mucha incertidumbre todavía, «porque dependiendo de dónde se coloque esa depresión en altura dejará más o menos agua».

Como conclusión, a partir del viernes se espera que se abrirá un episodio de lluvias de cierto calado, para la que algunos modelos dan acumulados de 50-60 litros por metro cuadrado hasta el domingo, según los datos recabados por el divulgador meteorológico José Luis Escudero, en su blog Tormentas y Rayos (en SUR.es).

En el mejor escenario posible (para las reservas hídricas y para dar un empujón al campo y la ganadería de la provincia) el fenómeno puede tener continuidad hasta principios de la próxima semana, y con cierta intensidad en algún momento y en puntos sobre todo de la zona occidental, «pero todavía hay que concretarlo y no se puede asegurar, porque el modelo ya ha cambiado respecto a los pasados, por lo que hay que ser prudentes».

Escudero define la situación de este miércoles como «un frente estacionario, de desplazamiento muy lento». por lo que en la provincia los acumulados más reseñables los dejará en la zona más occidental (en torno a los 5-10 l/m2 en zonas altas de Estepona y Marbella y en la Serranía de Ronda).

De cara al viernes, en principio se tratará de una vaguada asociada a un frente, que en caso de cerrarse puede formar una dana entre la madrugada del viernes al sábado, o primeras hora de la mañana de ese día. Con este escenario, podría seguir lloviendo hasta el domingo, aunque Escudero no espera grandes acumulados porque la temperatura del agua del mar no es muy alta. «En cualquier caso, estos litros de lluvia nos vendrán muy bien», observa. Sólo el viernes se pueden acumular hasta 40 l/m2 en puntos del Valle del Guadalhorce; y otros 20 más el sábado.

Montaña rusa en el termómetro

Paralelamente, las temperaturas seguirán esta semana en general un poco por encima de lo normal, con 21 grados este martes. En cambio, como en momentos anteriores se espera de nuevo una oscilación fuerte al paso de los frentes, cuando se notará una bajada del termómetro. Así, el miércoles las máximas rondarán los 19 grados en la capital y la Costa; y el viernes será el día más frío, cuando bajarán hasta 16. De cara al fin de semana, de nuevo remontarán hasta 19 en el litoral.

En el interior el vaivén se notará un poco más. En Antequera, por ejemplo, pasará de los 20 grados del martes a 14 el miércoles. Luego se recuperarán (a 16 el jueves) y bajarán a 13 el viernes, que será el día más frío de la semana en toda la provincia. De nuevo, cara al sábado y el domingo volverán a remontar a unos 17. «Vamos a estar en general por encima de lo normal, salvo esos dos días que estaremos prácticamente en lo normal».