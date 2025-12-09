Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mangas cortas en pleno diciembre en la capital malagueña. ÑITO SALAS

De la playa a la lluvia: Aemet prevé una semana pasada por agua en Málaga

Las precipitaciones más intensas se esperan el viernes, aunque ya este miércoles habrá un adelanto, y la temperatura bajará al paso de los frentes

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:52

Del tiempo soleado y la playa, que han marcado la tendencia durante el reciente puente; a la lluvia y el frío. Así continúa el otoño ... en Málaga, que entra esta semana en la que previsiblemente será la más húmeda en lo que va de estación. Las previsiones de Aemet marcan las lluvias más intensas durante la jornada del viernes, si bien este miércoles habrá un primer adelanto. Y en ambos casos, será por fenómenos distintos.

