Pedro de Quejana y sus aledaños llevan mal desde hace meses
Sofás en mitad de la calzada o pintadas en las fachadas son algunos de los problemas
Emilio Morales
Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00
En las últimas semanas, los habitantes y visitantes de la zona de la calle Pedro de Quejana han sido testigos de una creciente acumulación de ... basura en sus alrededores. Esta problemática no solo afecta a esta vía, sino que se extiende a otras calles cercanas como Conde de Ureña, calle Amargura y Fernando el Católico, creando una mala imagen para la zona.
La situación es alarmante, pues en la calle Pedro de Quejana se observan hasta sofás en mitad de la vía cerca de los recipientes, además de basura. Esta falta de limpieza no solo ofrece un mal aspecto visual, sino que también pone en riesgo la salud de los vecinos y de quienes transitan por la zona.
Lo que agrava aún más esta situación es la proximidad al Santuario de la Victoria, un espacio de relevancia cultural y religiosa. El lugar, al igual que las calles aledañas, presenta desperfectos que podrían estar relacionados con la falta de mantenimiento y la acumulación de residuos en sus cercanías.
Es posible que el abandono de la limpieza influya en el deterioro del entorno, afectando a la percepción que se tiene de estos lugares emblemáticos. Es necesario implementar campañas de sensibilización para que la ciudadanía tome conciencia sobre la importancia de mantener limpias las calles. La imagen de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes dependen de ello. A todo esto hay que sumarle la queja crónica de calle Cristo de la Epidemia, que sigue con aceras pegajosas desde hace varios años.
