Pedro Bendala: «Con los nuevos aviones el aeropuerto de Málaga tendrá más rutas de largo rango»

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol espera la próxima llegada de los nuevos modelos de avión de pasajeros Airbus 321 XLR, con los que ... las compañías podrán establecer con mayor facilidad líneas de largo alcance, para conectar con América y Asia. Así lo ha explicado el director de esta infraestructura, Pedro Bendala, durante la celebración del Congreso de Infraestructuras de Transporte de Andalucía (CITA), en el auditorio de la Diputación de Málaga.

En la mesa técnica sobre el papel de los aeropuertos como «puertas internacionales de Andalucía», Bendala ha estado acompañado por José Manuel Hesse, decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España; Antonio Gómez-Guillamón, presidente de Aertec; Luis Menéndez, responsable de Estrategias y Alianzas de Vueling; y Jaime Rodríguez, director general de Sando.

«Con la aparición de nuevos aviones, sobre todo en el medio y largo radio, el 321 XLR es un avión de pasillo estrecho que puede hacer 4700 millas y conectar la Costa Este de Estados Unidos con toda Europa», explica el director del aeródromo. «Entonces, ya no hay que llenar un avión con 300 personas sino que puedes hacerlo con 180 personas y eso abre muchas oportunidades a otras compañías aéreas, incluso de tamaño mediano, en un aeropuerto como el de Málaga».

Málaga tendrá más rutas tras la reforma

Además, Bendala también se refiere a los planes de reforma y ampliación de las instalaciones. «El aeropuerto que vamos a diseñar permitirá que una compañía aérea pueda operar en modo 'hub': estará todo diseñado para poder hacer conexiones nacionales, Schengen y no Schengen internacionales, con procesos de pasaportes; todo será coherente y con un mínimo recorrido».

A partir de ahí, la decisión será de las compañías, con el apoyo de la ubicación geográfica. «Nosotros estamos a mitad de camino entre el norte de Europa y África, que es un mercado por explotar. Se verá con el tiempo».

Antonio Gómez-Guillamón y José Manuel Hesse coinciden. «Somos un destino que es un privilegio, somos capaces de atraer tráficos desde cualquier rincón de Europa y cada vez un poco más lejos, de Oriente Medio, norte de África y de vez en cuando, saltos transatlánticos. Lo que tenemos que hacer es trabajar más aún en esta dirección, que nos conviene a todos», declara el presidente de Aertec.

«Lo que queremos es captar más tráfico, que venga gente de más destinos y más lugares; y también nos interesa a los malagueños y a los empresarios de Málaga: para los que estamos en el mundo de la tecnología, para los que tenemos que viajar mucho por razones de negocio o por visitar mundo, lo que nos interesa es llegar a mientras más destinos posibles, mejor».

A juicio de estos expertos, la nueva generación de aviones 321 XLR va a permitir abrir muchas más rutas. «Málaga tiene que pensar en cómo empezar ya a trabajar profesionalmente en el desarrollo de esas rutas para explicarle a los operadores aéreos que tiene capacidad de atracción suficiente como para que 180 pasajeros se monten en un avión y vengan a nuestro destino. Esa debe ser nuestra obsesión». «Ese es el futuro: seguir abriendo nuevas rutas y seguir desarrollando el aeropuerto de Málaga con cada vez más distintos».

La Bajadilla vuelve a escena

Por su parte, la mesa dedicada a los puertos dejó novedades en el proyecto para ampliar el puerto de La Bajadilla, en Marbella. Tras el fiasco del proyecto inicialmente liderado por el antiguo propietario del Málaga, Al Thani, la Agencia de Puertos de Andalucía espera tener otorgada la nueva concesión para un puerto deportivo en el primer semestre de 2026. Así lo ha anunciado el director general de este organismo, Ignacio Álvarez-Ossorio.

Con todo, el directivo autonómico ha advertido que espera que no les pongan «palos en las ruedas», en referencia a los trámites que quedan pendientes por parte del Estado, que tiene que autorizar una ampliación de la dársena para meter más atraques y una zona comercial en los muelles. Al respecto, Álvarez-Ossorio recordó que la Junta de Andalucía dio el pasado abril luz verde para someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental unificada, lo que permitirá recortar el plazo de esta fase.