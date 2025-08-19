Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una niña en un concierto. SUR

Los pediatras aconsejan no llevar bebés a conciertos para adultos: alertan de lesiones auditivas irreversibles

El oído de los niños pequeños es especialmente vulnerable porque sus estructuras están en desarrollo y carecen de mecanismos de protección frente al sonido intenso

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 19 de agosto 2025, 00:26

Málaga capital y los municipios de la provincia se han convertido en escenarios ideales para conciertos de toda naturaleza y los festivales han arraigado con ... fuerza en un suelo cultural fértil, sobre todo en época estival. A las salas, teatros y auditorios que, durante todo el año, ofrecen música en vivo, se suman en estos meses de verano los grandes espectáculos y saraos que congregan a miles de personas, pero esta efervescencia musical también tiene una cara B: la Asociación Española de Pediatría (AEP) desaconseja, a través de su Comité Medioambiental, a padres y madres llevar a sus bebés y niños de corta edad a estos espectáculos debido «al grave riesgo que suponen para su salud auditiva».

