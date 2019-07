¿Qué opinan los diputados malagueños sobre la investidura fracasada? Montesinos y Díaz coinciden en señalar a Sánchez como máximo responsable, y López y García Sempere se reparten las culpas de la frustración generada en la izquierda MATÍAS STUBER Viernes, 26 julio 2019, 16:07

El rey Felipe VI ha recibido este viernes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que le comunique la investidura fallida de Pedro Sánchez antes de decidir si abre o no una nueva ronda de consultas con los representantes de los partidos. Es la última imagen que sirve para escenificar el fracaso de la confección de un Gobierno en España, y que mantiene a Sánchez en funciones, con la amenaza de una posible repetición de las elecciones en noviembre. La abstención de Unidas Podemos en ambas rondas, tanto el martes como el jueves, han impedido la investidura del candidato socialista. Era el único camino, una vez que el PP y Ciudadanos ya habían dejado más que claro que Sánchez no podía contar con el voto de sus diputados. Con España en una manifiesta situación de inestabilidad política, los diputados malagueños que fueron cabeza de lista el 28A ofrecen su visión sobre los últimos acontecimientos. Ofrecen un reparto de culpas disímil, aunque, también, la coincidencia de que España necesita un Gobierno y que hay que evitar la repetición de elecciones a toda costa.

Ignacio López, número uno del PSOE en las elecciones del 28A, asegura que «comparte el sentimiento de frustración y de oportunidad perdida» y señala a Unidas Podemos como gran culpable de que España siga sin Gobierno: «No han entendido el rol que deben tener». La indignación de Pablo Iglesias con Sánchez no la entiende e insiste en la «generosidad» de la oferta diseñada por el PSOE. Tres ministerios y una vicepresidencia bien deberían bastar para una investidura, según López. A pesar de la complejidad de la situación, quien sustenta el rango de sanchista de pro en la provincia de Málaga, cree que habrá un Gobierno antes de octubre: «Yo soy optimista, no podemos tirar la toalla». «Hay que entender que los ciudadanos votaron que no haya ninguna alternativa al PSOE», añade y pide que no haya más bloqueos. Una apelación directa a los «tres grandes partidos», a los que les solicita estar «a la altura». Eso sí, López tampoco habla ya de Unidas Podemos como socio preferente y deja caer que una abstención del PP o de Ciudadanos sería deseable.

Fue la sorpresa en las listas del PP de Málaga y una de las caras más solicitadas por los medios durante la doble sesión del debate de investidura. Tanto en los corrillos como en los patios exteriores del Congreso. Pablo Montesinos siempre presume de no ceñirse en exclusiva al argumentario de partido: «Por un lado constato que Pedro Sánchez no iba con lo deberes hechos. Es el primer candidato a una investidura que no llega con los deberes hechos. Lo que hemos vivido en esta semana ha sido un espectáculo bochornoso. Vivimos una sucesión de filtraciones interesadas, entrevistas que se convocan y luego se cancelan». Sobre la posibilidad de una futura abstención, Montesinos niega la posibilidad. «El PP está en su sitio, liderando la oposición. El PSOE habla mucho de cordón sanitario, cuando ellos lo han puesto en Navarra. Aunque no facilitemos la investidura, hemos demostrado tener sentido de Estado. Pablo Casado ha acudido siempre a La Moncloa cuando Sánchez se lo ha pedido. Sabe que hay mano tendida para llegar a grandes acuerdos de país», concluye.

«La banda Sánchez»

Guillermo Díaz, que no ha dejado de crecer en estatura orgánica dentro de Ciudadanos, dibuja una sesión de investidura funesta, en la que Sánchez habría dejado claro que está más cerca de partidos como Bildu que de los «partidos constitucionalistas». «Me pareció durísimo que se refiriera a Bildu como aquel partido con el que se habían mantenido algunas diferencias en el pasado. ¿Algunas diferencias en el pasado?», insiste Díaz. Para el número uno del partido naranja en Málaga, las negociaciones entre el PSOE y Podemos han revelado un baile de poltronas en vez de una seria preocupación por el país y sus grandes problemas: «La pelea fundamental ha estado en la cuota de poder. En ningún momento se ha hablado de la sociedad ni de la gente». Preguntado por si le resulta adecuada el término de «banda», empleada reiteradamente por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, Díaz afirma: «Es que son una banda». No la banda de los Dalton. «La banda de Sánchez son todos los nacionalistas e independentistas y populistas». Entiéndase a Podemos como populistas. «Una banda que desafina», concluye.

Eva García Sempere, la número dos de Unidas Podemos por Málaga, todavía está asimilando el nuevo fracaso de la izquierda. Incomprensible, en el fondo, para ella. Señala al PSOE como culpable, aunque admite que el reparto de culpas da un poco igual. Lo importante está en que «hemos perdido una oportunidad de oro para conformar un gobierno que garantice políticas progresistas». Lamenta las negociaciones y la manera en las que se han afrontado: «Lo que no se puede acordar en 80 días, no se puede acordar en tres». En todo caso, al igual que López, insiste en que «no se puede tirar la toalla». «Este país no se merece votar por quinta vez. La sociedad nos ha demandado que nos pongamos de acuerdo». Preguntada por si tres ministerios no daban para un sí, matiza: «Es que no es una cuestión de ministerios. La cuestión es qué tienen los ministerio, qué competencias». Aunque en García Sempere también trasluce la escuela IU/Julio Anguita. Admite que entrar en el Gobierno no era prioridad absoluta para su formación: «La prioridad absoluta es el programa».

Para Patricia Rueda, diputada electa por Málaga de Vox, la investidura fallida forma parte de un «teatrillo». Después de la primera entrega, así lo cree, habrá «un acuerdo entre los partidos de izquierdas». Llegados a este punto, Vox estará siempre de frente: «Haremos una oposición férrea. Sánchez siempre habla de la ultraderecha, pero en ningún momento nombró a los terroristas, golpistas y filoetarras», explica.