Las mejores ofertas de empleo del IMFE de Málaga en la semana del 2 al 8 de septiembre de 2019 Listado de puestos de trabajo disponibles en este organismo, dependiente del Ayuntamiento Martes, 3 septiembre 2019, 23:36

El Instituto Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Málaga (Imfe) ha publicado como cada semana las ofertas de trabajo disponibles en la provincia, que en esta ocasión abarcan distintos sectores. Esta es la relación de los nuevos puestos que se demandan en su página web en la semana comprendida entre el 2 y el 8 de septiembre de 2019.

Por un lado, un instituto de Belleza, ubicado en la zona centro de Málaga, necesita incorporar un esteticista para realizar servicios de manicura, pedicura, depilaciones, limpiezas de cutis y ayudante de peluquería, entre otras funciones. Es imprescindible contar con buena presencia, buen trato y orientación al cliente. Se ofrece contrato temporal con período de prueba y posibilidad de indefinido según valía. Para más detalles, ver aquí.

También se ofrece un consultor de formación, que entre otras funciones realizará un estudio de las necesidades formativas de nuestros clientes, se encargará de la gestión de bonificaciones en FUNDAE así como de la selección y contratación de proveedores y tutores y de la mejora del catálogo de formación, entre otras funciones. Para más detalles, ver aquí.

Además, se busca a un peluquero especializado en cortes de cabello para funciones de peinados, permanentes, tintes, etc. Se valorará el dominio de las herramientas de trabajo (peines, tijeras, cepillos, rulos, pinzas, redecillas, lavacabezas, plancha, secadores, etc.) y de productos como champús, tintes, lacas, etc. Se ofrece contrato temporal con período de prueba y posibilidad de indefinido según valía. Para más detalles, ver aquí.

El Imfe publica esta semana en su página web la oferta de trabajo dirigida a un administrativo (con un contrato en prácticas) para ocupar la vacante del puesto de pre-impresión y gestor de proyectos en una empresa dedicada a las artes gráficas y merchandising. Es necesario el conocimientos de programas de diseños como Illustrator, Indesign o photoshop. Para más detalles, ver aquí.

Asimismo, se busca un profesor/a de inglés para impartir clases en un colegio concertado, como parte de las actividades extraescolares de los alumnos de primaria. El horario de clase será de lunes a jueves de 16 a 17.30 horas, durante todo el curso escolar 2019-20. Se busca una persona con vocación para la enseñanza y se valorará tener experiencia con niño/as. Imprescindible tener como mínimo el B2 de inglés. Para más detalles, ver aquí.

Paralelamente, una heladería ubicada en el Centro de Málaga selecciona a un dependiente para cubrir media jornada, durante la cual se encargará de la atención al cliente y del despacho de los productos. Para más detalles, ver aquí. Para más detalles, ver aquí.