La oferta de retiros y actividades religiosas prolifera en verano

La oferta de ejercicios espirituales en la diócesis de Málaga se multiplica en los meses estivales. José Emilio Cabra, doctor en Teología en la especialidad de Teología Espiritual, explica: «Es cuando tenemos más tiempo, cuando solemos disponer todos de unos días de vacaciones, y los sacerdotes podemos organizarnos y hacer turnos para sustituirnos. Dedicar unos días de tu descanso a hacer ejercicios es siempre una inversión provechosa, ya seas seglar o consagrado. Apartarse unos días del ajetreo que llevamos, de la cantidad de trabajo y de las prisas para reflexionar y, si somos creyentes, para rezar y ponernos más en contacto con Dios siempre es bueno. Los ejercicios de san Ignacio son un itinerario que pensó para, en principio, 30 días, aunque ofrece versiones más breves. Cualquiera de los modos de retiro, en particular este, es muy provechoso, porque te pone muy en paralelo con el Señor, confrontando tu vida con la suya. Y eso siempre es beneficioso».

Los ejercicios espirituales se denominan así porque «tienen su trabajo», advierte Cabra. «No se va de ejercicios para tumbarse y no hacer nada, sino que uno va a ponerse delante del Señor y a 'trabajarse'», explica este sacerdote diocesano, párroco de Nuestra Señora de los Remedios en Málaga. «A todos nos vienen bien. Diría que no son obligatorios para ser santos, que la gracia actúa como quiere. Pero son recomendables. Depende, eso sí, del ritmo de oración que uno tenga: apartarse supone una ascesis, y adquirir un ritmo de oración intenso necesita un aprendizaje. La oración, aunque es gracia y Dios nos la concede, requiere una capacidad de silencio, de atención. Por eso a unos ejercicios de mes no hay que tenerles miedo, pero hace falta un entrenamiento previo. Quizás es recomendable empezar por un fin de semana de retiro acompañado», argumenta.

Este sacerdote, profesor de los centros teológicos diocesanos y director de la Escuela Teológica San Manuel González, invita a acudir a este tipo de encuentros «abierto y con ganas»: «Lo bueno de los ejercicios es que fortalecen o renuevan la amistad con el Señor, su cercanía, el tomar conciencia de que estamos con Él y Él con nosotros, y de que escuchamos su Palabra, que dejamos que nos transforme con cierta tranquilidad. Ese roce es lo que nos cambia. Con nuestra colaboración, sí, pero cuando uno se roza con el Señor, te cambia mucho más que lo que puedas proponerte. Luego es verdad que ese trato con el Señor te da luces concretas. pone al descubierto aspectos de tu vida que hay que mejorar. Y si Él te da la fuerza, caminas por ahí. Pero creo que la gran transformación la da el rozarse con Él. Igual que se nos pegan los gestos de los amigos o de los padres. Cuando pasas tiempo con el Señor, cuando te aproximas a Él, se nota».

Entre la oferta de retiros espirituales dentro de la provincia de Málaga destaca la Casa Villa Nazaret, de las Misioneras Eucarísticas, en la capital, que ofrece una tanda del 22 al 31 de julio, dirigidos por Carlos Domínguez SJ, y otra del 24 de agosto al 2 de septiembre, sólo para sacerdotes, dirigidos por el ya mencionado José Emilio Cabra.

La Casa de Espiritualidad de Madre Petra, en Valle de Abdalajís, ofrece tandas de ejercicios del 18 al 26 de julio, por Javier Castillo Rodríguez SJ, y del 22 al 30 de agosto, por el padre capuchino Francisco de Igualada Sánchez Mogena.

CVX Málaga y Acheesil organizan ejercicios de San Ignacio personalizados y en silencio, en Betania, en la Casa Diocesana, ubicada en Málaga capital, del jueves 31 de julio (20 horas) al martes 5 de agosto (18.30 horas), y del 3 al 9 de agosto, en Trayamar (Algarrobo Costa) se oferta otra tanda dirigida por el fraile franciscano Salvador Jiménez Durán, de Vélez-Málaga.

Se puede consultar toda la información detallada de estas actividades en la página web diocesismalaga.es.

«El Campo de Trabajo Lázaro te cambia la vida» El Campo de Trabajo Lázaro llevará también este verano a los jóvenes malagueños a compartir días marcados por la vivencia de la fe, pero complementado con el voluntariado con niños, mayores, personas en exclusión social... Junto a la Delegación de Juventud, organizan esta iniciativa Pastoral Vocacional y Cáritas Diocesana. Eva Gaspar lo vivió como participante y ahora forma parte del equipo: «Me apunté por ser una actividad de la diócesis de la que mis amigos hablaban bien. Necesitaba desconectar de lo cotidiano y conectar con lo profundo. Lo que encontré allí desbordó mis expectativas. Encontré a Cristo en el rostro del que sufre, en la sonrisa del que no tiene nada, en el silencio compartido, en la oración... Me hizo comprender lo que significaba exactamente amar al prójimo como a ti mismo». Para participar se puede escribir al correo electrónico juventud@diocesismalaga.es