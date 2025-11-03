Octubre marca un nuevo récord histórico de calor en Málaga capital

En la ciudad de Málaga el verano se ha prolongado durante todo el mes de octubre que acaba de terminar. Así lo reflejan las estadísticas ... del Centro Meteorológico de Aemet, que han marcado un nuevo récord histórico de temperatura el mes pasado en el termómetro del aeropuerto.

El dato provisional es de 22,7 grados de media, lo que supone 2,8 grados más de lo normal para el periodo de referencia 1990-2020, según las cifras aportadas por esta institución. Todavía no es el dato definitivo ya que, como aclara su director, Jesús Riesco, este no se ha podido cerrar todavía por los datos de dos días no están confirmados, ya que se ha producido un problema a nivel nacional con la base de datos climatológica.

Málaga capital ha pulverizado este mes los récords de temperatura media, máxima y mínima

«La estación de Aemet del aeropuerto ha batido los tres valores extremos absolutos de temperatura media, media de las máximas y media de las mínimas más altas desde el año 1942», confirma José Luis Escudero, divulgador meteorológico y responsable del blog Tormentas y Rayos (en SUR.es).

De este modo, se han batido todas las marcas anteriores, de 2014, 2013 y 1997. Como referencias, en 1997, la temperatura media de las mínimas más altas fue de 17,2 grados; mientras que este pasado mes ha sido de 18,2.

A su vez, en 2014, la media de las máximas fue de 26,7; y en 2025 ha sido de 27,2. Por último, en 2013, la temperatura media absoluta fue de 21,9 grados; en octubre de 2025 ha sido de 22,7 ºC.

El verano se extiende en Málaga

El director de Aemet explica que esta situación se ha debido a un cúmulo de circunstancias, pero sobre todo al hecho de que «las mínimas han estado altísimas, sobre todo en la costa», vinculado a las temperaturas del agua del mar. A lo que se suma la estabilidad general con la predominancia de una masa de aire más cálida.

«Esto es una prolongación del verano, es algo que ya se está produciendo año tras año, lo venimos observando todos estos años de atrás», admite Jesús Riesco.

Con todo, el director aclara que la estación del aeropuerto tiene un comportamiento particular. Si se toman los datos provinciales, este año no se ha marcado récord, sino que ha sido el tercero más cálido, por detrás de 2022 y 2017.

Así, el mes pasado se cerró con 20,1 grados de media, que son 2,6 más que el valor del periodo de referencia de 1991-2020. En 2022 dio 21 grados; y en 2017, 20,5. «Lo más importante es el valor a nivel provincial, porque la de una sola estación es anecdótica; para mí, tiene más importancia ser el tercero a nivel provincial que el primero en un observatorio».

Predicción para esta semana

Con la llegada de noviembre también entrará en escena el otoño real. Esta semana, las temperaturas tenderán a bajar de forma considerable, sobre todo las nocturnas. Las mínimas en la capital estarán en el entorno de los 16-18 grados, aunque hacia el fin de semana caerán hasta los 14. Mientras, las máximas seguirán suaves, pero no tanto como hasta ahora, entre 21 y 23 grados.

Además, el paso de un frente el miércoles, día 5, puede dejar precipitaciones abundantes en la provincia durante prácticamente toda la jornada; aunque en principio será un episodio aislado y no se esperan lluvias durante el resto de la semana.