Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bañistas en la playa de La Malagueta a finales del pasado octubre. MARILÚ BÁEZ. ARCHIVO

Octubre marca un nuevo récord histórico de calor en Málaga capital

En el conjunto de la provincia ha sido el tercer año más caluroso desde que Aemet tiene registros estadísticos

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:41

Comenta

En la ciudad de Málaga el verano se ha prolongado durante todo el mes de octubre que acaba de terminar. Así lo reflejan las estadísticas ... del Centro Meteorológico de Aemet, que han marcado un nuevo récord histórico de temperatura el mes pasado en el termómetro del aeropuerto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  3. 3

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  6. 6 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  7. 7 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  8. 8 Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  9. 9

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)
  10. 10

    Ángel Nozal deja el PP por discrepancias con la gestión de la alcaldesa de Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Octubre marca un nuevo récord histórico de calor en Málaga capital

Octubre marca un nuevo récord histórico de calor en Málaga capital