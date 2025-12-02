Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves

El fuerte oleaje y la nieve mantienen este martes en alerta a un total de 13 provincias, con cinco del norte peninsular en nivel naranja ... por mar revuelto según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Málaga se sumará a este mapa de advertencias el próximo jueves. De momento, el organismo ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros a partir de las 18.00 horas ante la previsión de viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de 2 a 3 metros.

«En este inicio del mes de diciembre el tiempo vendrá dictado por una marcada circulación atlántica del oeste, lo que hará que sigan llegando frentes a la Península, que además de lluvias y nevadas, provocarán vientos fuertes en algunas zonas y también altibajos en las temperaturas, predominando el ambiente frío y desapacible en una amplia extensión de nuestro territorio», explica José Miguel Viñas, experto del portal especializado Meteored.

Aemet fija en un 100% la posibilidad de chubascos en Málaga esta madrugada

En la provincia de Málaga esta inestabilidad será patente desde esta misma noche, como explica José Luis Escudero en su blog 'Tormentas y rayos'. «Durante la madrugada y primeras horas de la mañana nos visitará otro frente frío que dejará precipitaciones en más puntos de la provincia, sin descartarlas en algunas zonas de la costa. Hay probabilidad de que la Sierra de las Nieves y sobre todo Sierra Tejeda tengan nevadas a partir de 1500 metros», indica.

Aemet fija en un 100% la posibilidad de chubascos en Málaga esta madrugada, entre las 00.00 y las 06.00 horas en la capital. Además, bajarán las temperaturas. «Las máximas caerán en toda la provincia malagueña. Además, el viento hará que la sensación térmica de frío sea mayor» agrega Escudero. El organismo estatal prevé que los mercurios oscilen entre los 12 grados de mínima y los 16 de máxima en la capital. Dicho descenso será más acusado en municipios del interior como Ronda y Antequera, donde las temperaturas bailarán entre lo 4 y los 9-10 grados.