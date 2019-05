Los nuevos accesos al PTA ahorrarán 55 horas al año a los conductores, según la Junta Tráfico a la entrada del PTA durante los trabajos de mejoras. / Ñito Salas La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, destaca que una «pequeña intervención» solventa un problema «histórico» EUROPA PRESS Jueves, 30 mayo 2019, 19:11

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha valorado este jueves la «eficacia» de la actuación llevada a cabo en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga capital, para dar solución a los problemas de acceso. Así, ha destacado que la «pequeña intervención» da respuesta a un problema «histórico», afirmando, entre otros, que esa iniciativa, realizada en apenas seis semanas, hará que los conductores que acuden cada día a este complejo pasen 55 horas menos al año en atascos.

Carazo ha recordado que los vecinos de Málaga, y especialmente los trabajadores del Parque Tecnológico de Andalucía, han soportado durante más de 15 años grandes atascos para acceder a la tecnópolis. Los en torno a 22.000 desplazamientos diarios que genera el PTA provocaban retenciones en sus accesos que superaban los 5,5 kilómetros; frente a los 140 metros de cola actuales en el semáforo, ha ejemplificado.

Así ha respondido Carazo tras ser interpelada en el Parlamento andaluz por la parlamentaria popular Esperanza Oña en relación con los resultados de mejora en los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía, añadiendo que está «orgullosa» ya que la Consejería «está desbloqueando proyectos importantes, grandes y pequeños, poniendo voluntad, buena fe y la eficacia por delante».

Tras destacar «la eficacia» de los trabajos y que el Ejecutivo andaluz ha puesto sobre este proyecto «máxima prioridad», Carazo ha dicho que ha sido así «conscientes de la necesidad de resolver ese problema y facilitar el día a día a los trabajadores, además de dar seguridad y confianza de que este gobierno apuesta por el PTA para seguir creando empleo, creciendo e instalarse nuevas empresas».

Intervención

De igual modo, ha explicado la solución, «marcada en un plan para mejorar en su conjunto la movilidad y el acceso del PTA« y realizada con »consenso«. En concreto, ha explicado, la intervención habilita un carril reversible que ha mejorado los accesos al PTA; un carril adicional en la glorieta que ha aumentado su capacidad y un sistema de semáforos que ayuda a regular el tránsito de vehículos en las horas punta, pasando de 5,5 kilómetros de retenciones a 140 metros de cola en el semáforo.

En este punto, ha señalado que con estas actuaciones se han eliminado las retenciones en los accesos al PTA y se ha reducido el tiempo de acceso en 15 minutos, lo que supone un ahorro de 1.300 horas perdidas en atascos al día o que cada conductor pase 55 horas menos al año en el coche; además de la reducción de CO2 al año y el ahorro en combustible.

Carazo, de igual modo, ha destacado que estas actuaciones de mejora en el acceso al PTA «no han sido ni serán las únicas», recordando que el pasado 22 de abril, gracias al acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, el Consorcio de Transportes de Málaga y Metro Málaga, se puso en marcha el servicio de lanzadera de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), un autobús que conecta la última parada del metro hasta el PTA.

Además, en los próximos días se adjudicará la ejecución del carril Bus-VAO en las carreteras A-7056 y A-357, un carril destinado para el uso exclusivo de autobuses y vehículos de alta ocupación en el acceso al PTA, que se espera mejore aún más la circulación en la zona. A todas estas actuaciones, se suman, de igual modo, que el pasado 9 de mayo se licitó el estudio de demanda de viajeros para la prolongación de la línea 1 del metro desde la estación Andalucía Tech hasta el PTA.

Críticas de Oña

Por su parte, Oña ha destacado que los trabajadores del PTA coinciden en reconocer que «se ha hecho un trabajo fantástico, aparentemente sencillo, al mismo tiempo, y que resolvía grandes problemas reivindicados como tales antes el Ejecutivo anterior durante más de 15 años sin que hubiera solución«.

Asimismo, en la exposición de la pregunta, Oña, tras valorar la mejora que ha supuesto esta actuación, ha criticado que «se ha hecho un trabajo que parece sencillo pero que jamás el Gobierno anterior atendió».

«Tanto la DGT como el Ayuntamiento de Málaga, a través de su alcalde, Francisco de la Torre, reivindicaron muchas veces esta obra y nunca hubo ningún tipo de respuesta», ha dicho, añadiendo que «no sé si es porque era un alcalde popular, Francisco de la Torre, y sigue siendo, porque hasta ahora resulta imbatible, y desde aquí lo felicito«.

Por otro lado, ha criticado que la izquierda acusa al PP «de no defender a la gente más necesitada». «Creo que crear empleo es defender a todo el mundo pero también a los más necesitados, dar la oportunidad de vivir con más dignidad porque puedan tener un proyecto de vida; y crear paro no me parece ni muy solidario, ni muy buenista, ni muy social».

«Lo que hace el PP con obras sencillas como esta es, primero, atender una demanda antiquísima, que seguramente por sectarismo no se atendió; es atender al PTA para que se invierta más y vengan más y mejores empresas y se cree mucho más empleo«, ha agregado, lamentando que »antes no se hizo«. »Nada es por azar en la vida, tampoco en la política y el PSOE crea paro porque actúa muchas veces contra los ciudadanos por el sectarismo y otras porque no son, simplemente, más competentes«, ha concluido.