El nuevo frente de juventudes... antisanchista

Quién nos iba a decir que un dictador como Franco se iba a convertir en una especie de icono contra el sanchismo en pleno siglo ... XXI. Ver para creer. Cada vez hay más jóvenes que no tienen reparos en reconocer la labor de Franco y que incluso justificarían la figura de un dictador en momentos determinados para gestionar España. Sólo hay que darse un paseo por redes sociales para ver cómo se ve la figura de Franco, pues son innumerables los vídeos que se están publicando del dictador en loor de multitudes en sus visitas a diversas ciudades españolas, así como las colas kilométricas que se formaron en su capilla ardiente en el entonces denominado Palacio de Oriente. Han vuelto a poner de moda el NO-DO. Es triste que cada vez más se escuche el 'Cara el sol' en determinados actos festivos, como en bodas, donde se acompaña con cánticos contra el actual presidente del Gobierno por todos conocidos. Esa es la realidad. ¿Por qué se ha llegado a esto? Seguramente se ha producido un efecto 'boomerang' que se ha revuelto contra el actual líder del PSOE empeñado en utilizar el 'Francomodín' cada vez que su partido o él mismo tiene problemas en los juzgados. Se ha agitado tanto el que vuelve el franquismo que mucha gente, sobre todo los más jóvenes, se abrazan a este fenómeno como medida de reacción ante el actual Gobierno. Es muy peligroso agitar los fantasmas del pasado. Más que nada porque no tiene sentido estar hablando del dictador medio siglo después de su muerte cuando la democracia está más que asentada. Es como si en los años ochenta se hubiera estado hablando cada dos por tres de la dictadura de Primo de Rivera o de la República. No hubiera tenido ningún sentido y por eso salió tan bien la Transición española. Ya hay ejemplos de que cuando desde el poder se ataca a algo se produce una reacción automática, sobre todo, entre los jóvenes. Ahí está el caso de los toros, que se ha perseguido desde algunas instituciones y desde el propio Gobierno y la respuesta ha sido revitalizar la Fiesta, donde los tendidos están cada vez más llenos, porque la juventud ha tomado la alternativa. Ahí está el fenómeno de Morante de la Puebla, que se ha convertido en un icono juvenil con marcado tinte político en respuesta al sanchismo imperante. También se está produciendo un fenómeno parecido con la Iglesia católica, muy atacada últimamente por sectores progresistas, que la presentan poco más o menos como un nido de pederastas. La reacción ha sido contundente, pues cada vez hay más gente en las misas y en los movimientos cristianos aupados una vez más por la gente más joven. Es muy importante entender este fenómeno como una respuesta, más que de una adhesión a una manera particular de gestionar las cosas. Los jóvenes que alaban ahora el franquismo no caen en la cuenta de la falta de libertades que hubo durante la Dictadura, sino que se quedan con asuntos como la vivienda, al conocer que durante ese periodo histórico el acceso a la misma era muy fácil, porque las casas eran realmente baratas, todo lo contrario que lo que ocurre ahora, cuando es una utopía poder independizarse con menos de treinta años. Es muy peligroso querer imponer el pensamiento único en todas las cuestiones sociales.

Sánchez, que esta semana ha encajado un duro golpe con la condena del fiscal general del Estado, su fiscal general del Estado (¿De quién depende, eh?), pese a que presagió su absolución porque era inocente, se ha convertido en una máquina de hacer neofranquistas, una especie de nuevo frente de juventudes. Vox y no el PP, que está estancado en los estudios demoscópicos, sigue frotándose las manos con la postura del presidente del Gobierno, porque lo más curioso de todo es que su caladero de votos se está nutriendo de votantes tradicionalmente de izquierdas.

