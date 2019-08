Las nuevas ayudas para el examen práctico de conducir La DGT permitirá a partir del 15 de septiembre el uso de los sistemas de asistencia al conductor como la ayuda de salida en pendiente o los sensores de aparcamiento FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Lunes, 26 agosto 2019, 00:59

La habilidad al volante, la serenidad y, por qué no, un pelín de suerte seguirán siendo fundamentales para aprobar la prueba práctica del carné de conducir, pero quienes tengan que examinarse a partir del próximo 15 de septiembre lo tendrán algo más fácil, ya que la Dirección General de Tráfico (DGT) permitirá el uso sin restricciones de los sistemas de asistencia al conductor que cada vez ofrecen más vehículos. Englobados bajo las siglas ADAS (acrónimo en inglés de Advanced Driver Assistance Systems, Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor), estas herramientas van desde el frenado autónomo de emergencia hasta el encendido automático de las luces pasando por el sistema de ayuda de salida en pendiente que impide que el coche se vaya hacia atrás al levantar el pie del freno. Según la nota informativa remitida por la DGT a las jefaturas de Tráfico, la progresiva implantación de estos dispositivos y el hecho de que algunos pasen a ser obligatorios en los vehículos nuevos que se fabriquen en la Unión Europea a partir de 2022, se ha considerado necesario revisar los requisitos exigidos a los coches utilizados en las pruebas para la obtención de permisos de conducción.

De momento, éstas son las ocho que se podrán utilizar, tal y como recoge la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) en su revista 'Autoescuela' haciéndose eco de la citada circular:

Sistema de ayuda de salida en pendiente

Es un asistente de arranque que impide que el automóvil se mueva al levantar el pie del freno.

Cámara de marcha atrás y sensores de aparcamiento

La finalidad de la cámara de marcha atrás y de la cámara 360° es la de permitir al conductor tener un mejor visionado y percepción del entorno en el que se encuentra, ya sea para realizar un estacionamiento, ir marcha atrás o maniobrar en espacios con reducida visibilidad. El sistema capta las imágenes de las cámaras de la periferia del vehículo y las envía a la unidad de control para su procesado y simulación de un plano cenital del mismo y su reproducción en el display, además de emitir avisos al acercarse a algún obstáculo. En este caso, la DGT advierte que no se debe confundir con el sistema de ayuda de estacionamiento total (no permitido) en el cual el vehículo toma el control por sí mismo y no se requiere intervención del conductor a los mandos.

Activación automática del alumbrado y del limpiaparabrisas

En caso de que no funcionen y sea necesario activarlos, el alumno tendrá que accionarlos manualmente. Si no lo hiciera, cometería una falta leve, y en caso de que el examinador le pidiera que los active la falta sería eliminatoria.

Frenado de emergencia (AEB)

Un sistema que ayuda al conductor en caso de despiste y haya riesgo de colisión por alcance. En esas situaciones, el sistema avisa y, si el conductor lo ignora, el AEB toma el control del vehículo y hace una frenada de emergencia. Si se activara durante el examen, será considerado como una intervención del profesor, por lo conllevará el suspenso.

Alerta de tráfico cruzado al salir marcha atrás (RCTA)

El sistema supervisa el tráfico trasero en sentido transversal, de forma que calcula automáticamente si existe riesgo de colisión y emite una señal acústica. En algunos vehículos, si el conductor hace caso omiso, se acciona el freno fuertemente, siempre que se circule a una velocidad inferior a los 15 km/h. Durante la prueba, el examinador valorará la situación teniendo en cuenta si hay o no visibilidad. Si no la hay y se activa el sistema, no se calificará, siempre que la maniobra haya sido realizada en condiciones de seguridad. Si hubiera visibilidad suficiente, la calificación será deficiente, llegando a ser eliminatoria si con la maniobra obliga a otro usuario a hacer una maniobra evasiva para evitar el alcance.

Start-Stop

Sistema de arranque del automóvil que apaga el motor cuando está al ralentí y lo vuelve a encender cuando se pisa el embrague.

Sistema de detección de fatiga

El dispositivo evalúa permanentemente durante el trayecto algunos datos como la velocidad angular del volante del vehículo. Si el sistema comprueba que las maniobras de dirección realizadas por el conductor difieren del comportamiento registrado al inicio del viaje, activa una alarma acústica, visual o sensorial, como vibración de volante o asiento.

Aviso de frenada de emergencia (EDB)

Ayuda a los conductores a detectar cuándo el vehículo que circula por delante está realizando una frenada de emergencia, evitando o mitigando así el efecto de las colisiones por alcance trasero ante frenadas intempestivas. El aviso de frenado de emergencia consiste en un rápido parpadeo de las luces de freno cuando se aplican los frenos de manera potente y rápida ante una situación de emergencia.

Cara al futuro, en la nota informativa se remarca que a partir de 2022 se incorporarán en los vehículos de nueva fabricación en la UE otros sistemas de ayudas a la conducción, entre ellos el ISA (Intelligent Speed Assist) o control adaptativo de la velocidad y el sistema de aviso y/o de corrección de cambio involuntario de carril (Lane Departure warning and prevention-LDW). Ambos sistemas incluyen posibilidad de desactivación por parte del usuario y durante la prueba no se permitirá su utilización. Por estos motivos, en el caso de que algún vehículo no permita el desactivado de estos sistemas, no podrá admitirse en las pruebas para obtener el permiso de conducir.