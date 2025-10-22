Nueva noche tropical en Málaga en pleno octubre: ¿hasta cuándo hará calor?

Ha ocurrido otra vez y ya van unas cuantas en la recta final del mes de octubre. La provincia de Málaga ha vuelto a registrar ... otra noche tropical en la que las mínimas no han bajado de los 22 grados durante toda la madrugada. Y lo peor es que las máximas durante el día tampoco dan mucha tregua con registros hasta cuatro grados por encima de la media habitual en estas fechas. Con este panorama meteorológico, la pregunta que se repiten ciudadanos y visitantes es recurrente: ¿hasta cuándo seguirá haciendo calor en la provincia?

Según la previsión meteorológica aún quedan algunas jornadas más con temperaturas por encima de lo habitual. De hecho, según apunta el divulgador en meteorología José Luis Escudero en su blog 'Tormentas y rayos', el calor va a acompañarnos al menos hasta el fin de semana cuando se dislumbra un giro del tiempo con posible entrada de lluvias: «Con los modelos actualizados, es muy probable que sigamos con temperaturas máximas y mínimas por encima de la media en toda la provincia malagueña hasta el sábado e incluso el domingo, sobre todo en la capital». A partir del lunes 27, -prosigue Escudero-, «muy probablemente las temperaturas descenderán y tendremos valores normales para un mes de octubre».

En concreto, para este miércoles Meteorología prevé para la provincia malagueña «cielos muy nubosos en el interior, con probables precipitaciones débiles y ocasionales; tendiendo a poco nubosos o despejados por la tarde». En el litoral apunta a cielos despejados así como vientos de flojos a moderados del noroeste. En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Así, en Marbella y Vélez-Málaga se podrán alcanzar los 30 grados, 29 en la capital. Por su parte, en Antequera y Ronda las máximas serán, respectivamente, de 24 y 22 grados. De cara al jueves, se esperan máximas en ascenso con valores de hasta 34 grados en Vélez o 31 en la capital. El viernes, el mercurio también alcanxzará o superará los 30 grados en toda la provincia.

Noches de 22 grados

Tal y como apunta Escudero, en la madrugada de este miércoles 22 de octubre las tres estaciones de la Aemet en Málaga capital no han bajado de esos 22 grados y destaca, además, que también han registrado noche tropical en «Torremolinos, Estepona, Nerja, Rincón de la Victoria, Algarrobo, Vélez Málaga, Marbella y Manilva». Todo ello pese a que las hojas del calendario enfilan, poco a poco, hacia noviembre.

Señala el experto en meteorología malagueña que, según los datos oficiales del aeropuerto, la temperatura media de las máximas en el mes de octubre en Málaga capital es de 24,1 ºC y la media de las mínimas de 15 ºC. «Hasta ayer, la media de las máximas la hemos sobrepasado todos los días; en cuanto a la media de las mínimas, solo un día hemos estado por debajo de 15 °C», concluye.