Nueva campaña para buscar en Málaga familias colaboradoras con menores tutelados

La ONG Crecer con Futuro y la Junta de Andalucía colaboran en la iniciativa 'A contratiempo'. En la provincia hay 920 menores tutelados, de los que 350 se encuentran en centros de protección.

E. Press

Martes, 7 de octubre 2025, 18:44

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga, Ruth Sarabia, y la presidenta de Crecer con Futuro, Encarnación Vega, han presentado ... este lunes 'A contratiempo', la campaña de sensibilización e información que pone en marcha la entidad colaboradora de la Junta de Andalucía para fomentar el programa de Familias Colaboradoras con los centros de protección (FACO).

