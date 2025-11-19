Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Foro sobre simplificación administrativa celebrado el año pasado. Sur

Novedades en la simplificación administrativa: SUR analiza las herramientas actuales en un foro con expertos

Responsables de la Junta, el Ayuntamiento y del sector de la construcción debatirán sobre la evolución de la LISTA y la nueva ordenanza de licencias en Málaga

Sur

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:10

Por segundo año consecutivo, SUR convoca un foro con expertos de primer nivel para abordar las novedades de la simplificación administrativa en relación con el ... urbanismo. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, la cita tendrá lugar en el hotel NH de la capital, este viernes, a las nueve y media de la mañana.

