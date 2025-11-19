Novedades en la simplificación administrativa: SUR analiza las herramientas actuales en un foro con expertos

Por segundo año consecutivo, SUR convoca un foro con expertos de primer nivel para abordar las novedades de la simplificación administrativa en relación con el ... urbanismo. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, la cita tendrá lugar en el hotel NH de la capital, este viernes, a las nueve y media de la mañana.

Tras la bienvenida del director de SUR, Manuel Castillo, y del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la primera mesa abordará los cambios que ha supuesto la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) en la planificación urbanística de los municipios malagueños, cuatro años después de su entrada en vigor: cómo está resultando su aplicación por parte de los ayuntamientos y en qué medida está contribuyendo a la agilización de las operaciones urbanísticas que se ponen en marcha.

En esta primera mesa intervienen María del Carmen Moreno, jefa del Servicio de Urbanismo de la delegación de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía; José María Morente, gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga; y Juan Pedro Sánchez, responsable del Servicio de Planeamiento Urbanístico del Colegio de Arquitectos.

Asimismo, se ha programado una segunda mesa dedicada a analizar las novedades de la nueva ordenanza de licencias de obra de Málaga capital, que va a entrar en vigor próximamente. En este caso, participan José Gémez, jefe del Departamento de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga; Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga; y Cristina Amador, directora general de Simplificación de la Junta de Andalucía. Ambas mesas serán moderadas por el periodista de SUR Jesús Hinojosa.

La clausura de este foro corre a cargo de Amelia Martínez, viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía.