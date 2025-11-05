Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El profesor malagueño, en uno de los vídeos que sube a sus redes sociales enseñando a sus alumnos vocabulario andaluz y malagueño. Sur

'Noniná': Un profesor que enseña malagueño a niños de Vietnam

David Jiménez se ha hecho viral en redes sociales por publicar vídeos de sus «exámenes sorpresa» con los alumnos pronunciando expresiones andaluzas

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:12

Hay un malagueño por el mundo que enseña el 'noniná' y el 'illo' a pequeños vietnamitas. Él es David Jiménez, un profesor de 34 años ... que ha descubierto todo un mundo de vocabulario a sus alumnos en Vietnam. Hace seis años que da clases en el país asiático, pero hace unos meses que se lanzó a innovar con los estudiantes: «Ya llevo tiempo trabajando como profesor de inglés, yo no enseño ni andaluz ni español, pero me hacía ilusión que supieran el vocabulario de su profesor y su ciudad. Me hace ilusión ver a niños de otras culturas hablando andaluz», explica David Jiménez en sus declaraciones a SUR.

