'Noniná': Un profesor que enseña malagueño a niños de Vietnam
David Jiménez se ha hecho viral en redes sociales por publicar vídeos de sus «exámenes sorpresa» con los alumnos pronunciando expresiones andaluzas
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:12
Hay un malagueño por el mundo que enseña el 'noniná' y el 'illo' a pequeños vietnamitas. Él es David Jiménez, un profesor de 34 años ... que ha descubierto todo un mundo de vocabulario a sus alumnos en Vietnam. Hace seis años que da clases en el país asiático, pero hace unos meses que se lanzó a innovar con los estudiantes: «Ya llevo tiempo trabajando como profesor de inglés, yo no enseño ni andaluz ni español, pero me hacía ilusión que supieran el vocabulario de su profesor y su ciudad. Me hace ilusión ver a niños de otras culturas hablando andaluz», explica David Jiménez en sus declaraciones a SUR.
Acumula alrededor de 50.000 seguidores en Instagram y sus vídeos llegan a tener millones de visualizaciones. «Donde yo vivo no se dice, 'oye, ese hombre se ha caído, se dice…», introduce en inglés el profesor, a lo que le responden los vietnamitas: «Sa'mataooooo». Estas publicaciones, que inspiran diversión y ternura en la enseñanza, ya han cautivado a un público entregado a estas «mini sesiones» que el profesor malagueño invierte en sus clases de inglés en Hanoi (Vietnam).
David Jiménez lleva seis años en Hanoi (Vietnam) dando clases de inglés
Entre las palabras y expresiones que enseña, tanto el significado como la pronunciación, están: 'Illo', 'noniná', 'novea', 'ole', 'qué caló', 'ven pa'ca'. El profesor malagueño ha conseguido que alumnos «lloren» no porque no quieren ir a clase, sino porque desearían irse con él a su casa; e incluso le piden fotos y las comparten en Facebook. «La verdad es que en estas semanas he recibido unos comentarios muy bonitos que me dan más fuerza para levantarme cada día y hacer mi trabajo. También me han felicitado diciéndome que se sienten orgullosos del andaluz y de que lo difunda con mis alumnos», valora David Jiménez.
«Les he enseñado y sigo enseñando estas expresiones porque me gusta que sepan de donde viene su 'profe', que no es americano ni australiano ni inglés, es malagueño, andaluz y español. ¡Pues que viva Andalucía!», concluye David Jiménez.
