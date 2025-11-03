Noelia Tarazona, oncóloga: «La biopsia líquida permitirá evitar la quimioterapia en los pacientes que no lo necesiten»

Noelia Tarazona, especialista en Oncología Médica en el Hospital Clínico de Valencia e Investigadora en INCLIVA y en el Mass General Brigham Cancer Center en ... Boston (USA), protagoniza este lunes, 3 de noviembre, una nueva sesión de los encuentros de 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR. Así, dará la charla titulada '¿Dónde estamos hoy en la biopsia líquida?', una técnica que revolucionará la oncología moderna en todo el mundo. El evento se celebra en el Salón de Actos de Unicaja (Acera de la Marina, 3, primera planta, Málaga).

–¿Qué es una biopsia líquida y en qué se diferencia de la tradicional que todos conocemos?

–Es una analítica del sangre. Es decir, el paciente acude al hospital, hacemos una analítica de sangre y somos capaces de conocer o de identificar las alteraciones moleculares del tumor en la sangre del paciente. No tenemos que hacer la biopsia de tejido, el paciente no tiene que ingresar en esos casos y está exenta de complicaciones. Simplemente de una forma fácil, rápida, el paciente acude al hospital, hacemos la analítica de sangre, conocemos todo el perfil molecular y se puede ir a casa. Mientras que con la biopsia de tejido, el paciente, pues si es de hígado o de pulmón, tiene que ingresar al menos 24 horas para que veamos que no tiene complicaciones, porque, depende del tipo de biopsia, en entre un 5% y un 15% de los casos puede haber complicaciones de hematomas, peritoneo, neumotórax, etc. Y no solo eso, de forma rápida podemos conocer en cada momento cuáles son las alteraciones del paciente de una forma no invasiva y nos permite también poder adelantarnos a la recaída.

–¿Hasta qué punto esta técnica puede sustituir o complementar a la biopsia clásica en la práctica clínica diaria?

–Yo creo que una de las limitaciones a la que nos enfrentamos hoy en día es la baja sensibilidad. Hemos conseguido que la especificidad sea alta: cuando a un paciente le decimos que tiene DNA tumoral circulante, es decir, que en la sangre detectamos ese DNA del tumor o enfermedad mínima residual, significa que, a pesar de que hemos hecho una cirugía con intención curativa, en las técnicas de imagen convencional no vemos nada, por lo que ese paciente continúa teniendo enfermedad y va a recaer. Lo que hemos visto es que la biopsia líquida nos permite conocer todas las alteraciones moleculares del tumor. Es decir, si un paciente tiene metástasis podemos conocer qué mutaciones, reordenamientos y demás tiene, esto con la biopsia de tejido muchas veces no lo podemos saber por la llamada y famosa heterogeneidad intratumoral. Necesitaríamos biopsiar cada parte del tumor, o sea, no solo una biopsia, sino diferentes biopsias. ¿Qué pasa con la biopsia líquida? Que una única muestra de sangre, en principio, nos permite conocer todo ese panorama molecular que hasta ahora no lo teníamos con la biopsia de tejido. Yo creo que supone un gran avance, pero el problema al que nos enfrentamos es a la tecnología.

–¿Podríamos llegar a diagnosticar un tumor antes de que dé síntomas, con un simple análisis de sangre?

–Exactamente. El tema del screening es un poco más complejo. Al final, lo que se quiere es que la biopsia líquida nos sirva para el screening. Pues lo mismo que hacemos mamografías, lo mismo que hacemos colonoscopias, que a los pacientes, la población general, nos hagan una analítica de sangre cuando nos toque y seamos capaces de detectar y nos adelantemos al desarrollo de un cáncer. Pero de eso, hoy en día, aún estamos lejos. La biopsia líquida, donde está posicionada, es para pacientes que ya han tenido un cáncer y se ha hecho una cirugía por intención curativa, un seguimiento, y así poder adelantarnos a la recaída radiológica. Es decir, pacientes que pensamos que están curados, pues con esta analítica de sangre, si vemos trazas del tumor de DNA en la sangre, saber que van a recaer y, a lo mejor, hacer un seguimiento más estrecho para poder identificar las metástasis. Tenemos que estar muy seguros y yo creo que aún estamos un poco alejados de que la biopsia líquida sea una realidad en el screening, pero se está trabajando en ello.

–¿La biopsia líquida será capaz de pronosticar la supervivencia del paciente al cáncer?

–Sí, sí, sí, es que lo es. O sea, de eso no hay duda por estudios retrospectivos y los prospectivos, es que es el biomarcador más pronóstico. Es decir, esos pacientes que tienen el DNA tumoral circulante después de la cirugía, después de finalizar un tratamiento, que no se ha eliminado a pesar de hacer un tratamiento con intención curativa, tienen un alto riesgo de recaída. Prácticamente del 100% de los casos. Eso es así, los datos están ahí.

–Si tuviera que explicar en pocas frases cómo la biopsia líquida va a cambiar la oncología, ¿qué diría?

–La biopsia líquida nos va a permitir poder seleccionar los pacientes que se van a beneficiar de recibir quimioterapia y poder limitarla en los pacientes que realmente estén curados con cirugía o después de finalizar un tratamiento adyuvante. Nos va a permitir poder evitar quimioterapia en los pacientes que no lo necesiten y de esto muchas veces no nos damos cuenta. Hoy en día, con los datos que tenemos de biopsia líquida, que los pacientes reciben quimioterapia que realmente no lo necesitan, tienen efectos secundarios y muchas veces suponen una secuela a pacientes que son jóvenes, que tienen una vida profesional por delante, una vida personal, que les hemos limitado su calidad de vida y poder evitar la quimioterapia en pacientes que probablemente estén curados con la cirugía, pues va a suponer un avance muy importante en la oncología.