Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La oncóloga médica e investigadora Noelia Tarazona. SUR
Hoy, en encuentros 'Salud es Más'

Noelia Tarazona, oncóloga: «La biopsia líquida permitirá evitar la quimioterapia en los pacientes que no lo necesiten»

La doctora e investigadora del Hospital Clínico de Valencia y del Mass General Brigham Cancer Center de Boston protagoniza este lunes, 3 de noviembre (19.00 horas), una nueva sesión de los encuentros 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

Noelia Tarazona, especialista en Oncología Médica en el Hospital Clínico de Valencia e Investigadora en INCLIVA y en el Mass General Brigham Cancer Center en ... Boston (USA), protagoniza este lunes, 3 de noviembre, una nueva sesión de los encuentros de 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR. Así, dará la charla titulada '¿Dónde estamos hoy en la biopsia líquida?', una técnica que revolucionará la oncología moderna en todo el mundo. El evento se celebra en el Salón de Actos de Unicaja (Acera de la Marina, 3, primera planta, Málaga).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  6. 6

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  7. 7 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  8. 8

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»
  9. 9

    Ángel Nozal deja el PP por discrepancias con la gestión de la alcaldesa de Mijas
  10. 10

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Noelia Tarazona, oncóloga: «La biopsia líquida permitirá evitar la quimioterapia en los pacientes que no lo necesiten»

Noelia Tarazona, oncóloga: «La biopsia líquida permitirá evitar la quimioterapia en los pacientes que no lo necesiten»