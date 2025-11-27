Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La presentación de AVOI CF, formado por niños en tratamiento o en recuperación, ayer en el salón de actos del Hospital Materno Infantil. MARILÚ BÁEZ

Niños de AVOI forman el primer equipo de fútbol oncohematológico de España

Desde 6 a 14 años, un conjunto de 21 jugadores en tratamiento o seguimiento médico en el Materno hacen historia con la creación del club

Cristina Pinto

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Llevaban desde 2014 organizando torneos de 'oncofútbol', pero la realidad ahora se presenta más ilusionante aún. Todo empezó por un niño que comentó al presidente ... de AVOI que lo que más echaba de menos durante su tratamiento era poder jugar al fútbol. Ahora, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) acaba de presentar el primer equipo de fútbol de España compuesto por niños y niñas en tratamiento o seguimiento oncohematológico. Inscritos en la Federación Andaluza de Fútbol, los jugadores vivieron ayer un día histórico con la presentación oficial del equipo AVOI CF, un acto ilusionante lleno de ese gesto que defienden en su lema: 'Sonrisas por bandera'.

