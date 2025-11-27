Niños de AVOI forman el primer equipo de fútbol oncohematológico de España

Llevaban desde 2014 organizando torneos de 'oncofútbol', pero la realidad ahora se presenta más ilusionante aún. Todo empezó por un niño que comentó al presidente ... de AVOI que lo que más echaba de menos durante su tratamiento era poder jugar al fútbol. Ahora, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) acaba de presentar el primer equipo de fútbol de España compuesto por niños y niñas en tratamiento o seguimiento oncohematológico. Inscritos en la Federación Andaluza de Fútbol, los jugadores vivieron ayer un día histórico con la presentación oficial del equipo AVOI CF, un acto ilusionante lleno de ese gesto que defienden en su lema: 'Sonrisas por bandera'.

El equipo, a partir de ahora, realizará los entrenamientos en el campo del Conejito y jugará partidos amistosos y torneos para fomentar los valores del deporte en los 21 jugadores mixtos que lo forman. La plantilla está dirigida por los entrenadores con titulación nacional, Luis Sánchez y Francis Panadero, apoyándose en los voluntarios Belén García, Rocío España, Ana Muñoz y Jorge Ortiz 'Busti'.

Pero los verdaderos protagonistas de AVOI CF son Maxi, Alicitam, Gael, A. Morales, Neizan, David, Iker, Miguelillo, Izan, Nico, Enrique, Eliam, Alberto F., M. Serrano, Christopher, Daniela, Juanje, Ángel, Josué, Álvaro M. y Victoria. Ellos hicieron que el salón de actos del Hospital Materno Infantil se convirtiera en un campo de fútbol con la grada llena y una presentación épica y digna de estrellas de Champions con la narración del periodista deportivo Emilio Guerrero.

Ampliar Familiares han creado la Grada de Animación #SiempreFuerte MARILÚ BÁEZ

No faltaron los seguidores de AVOI CF, que ya tiene Grada de Animación. Bautizados con el nombre #SiempreFuerte, familiares y amigos de los jugadores salieron a animar y presentar los himnos que han preparado para este primer equipo oncohematológico de España.

También salieron al escenario en esta puesta de largo del equipo el presidente de la asociación, Juan Carmona, y Desiré Montoya, a la que todos agradecen que esté «24/7 en el hospital junto a los niños». Ella defendió la importancia de este equipo: «Es muy emocionante que estos niños, con tratamientos de quimio y diferentes procesos, tengan la oportunidad de formar parte del equipo para divertirse y jugar», comentó durante la presentación, conducida por el gerente de AVOI, Lucas Rodríguez, junto con la periodista Celia Bermejo.

Ampliar A. Morales MARILÚ BÁEZ

Durante el acto se palpaba la emoción, ilusión y ganas de empezar a rodar con este equipo, que este mismo fin de semana debuta en Alhaurín el Grande. Y durante la presentación les llegó una nueva propuesta: desde la Fundación Málaga CF, Sebastián Fernández Reyes 'Basti' invitó al equipo a visitar la ciudad deportiva del club y hacer un partido con el equipo de la Escuela de Fútbol Supercapacitad@s. Allí mismo estuvieron representantes del club de la ciudad como el exentrenador Manolo Gaspar, el exjugador Duda y el consejero consultivo, Francisco Martín Aguilar.

Tampoco quisieron perderse la cita el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el delegado de Consumo y Salud de la Junta, Carlos Bautista; la subdirectora médica del Hospital Regional Universitario de Málaga, Natalia Mena; la responsable de Acción Social de CaixaBank en Andalucía Oriental, Yolanda Solero; además de los representantes de todos los que se han sumado a respaldar este equipo para la temporada 2025/26 Fundación 'la Caixa', Sanamar Alimentación, Rosario's Burgers, Micropigmentación Capilar Gaspar, Restaurante Boca Llena, Mi Colchón, Clínicas Rincón Dental, Talleres Costa del Sol Nerja y Ayuntamiento de Frigiliana.