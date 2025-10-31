Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Navarro junto a los responsables de las entidades empresariales. sur

Patricia Navarro pone en valor a los empresarios y autónomos como «aliados indispensables» en el liderazgo económico andaluz

La presidenta del PP de Málaga se reúne con la CEM, ATA y la Cámara de Comercio y contrapone el apoyo de la Junta a este colectivo frente a «la voracidad fiscal» del Gobierno central

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:40

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha puesto este viernes en valor a los empresarios y autónomos como «aliados indispensables» en el liderazgo ... económico andaluz y ha contrapuesto el apoyo que la Junta presta a este colectivo frente a quienes, en alusión al Gobierno central, «cuestionan y menosprecian el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que ponen en juego los empresarios y los autónomos cada día cuando levantan la persiana de su negocio».

