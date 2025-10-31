Patricia Navarro pone en valor a los empresarios y autónomos como «aliados indispensables» en el liderazgo económico andaluz

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha puesto este viernes en valor a los empresarios y autónomos como «aliados indispensables» en el liderazgo ... económico andaluz y ha contrapuesto el apoyo que la Junta presta a este colectivo frente a quienes, en alusión al Gobierno central, «cuestionan y menosprecian el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que ponen en juego los empresarios y los autónomos cada día cuando levantan la persiana de su negocio».

Así lo ha dicho Navarro tras la reunión mantenida con los máximos responsables de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Cámara de Comercio de Málaga, donde ha recordado que la provincia cuenta con 60.000 empresas y 142.000 autónomos.

La dirigente popular ha destacado el liderazgo de la provincia malagueña en la creación de trabajo autónomo en España, con un crecimiento que ronda los 5.000 al año y el cumplimiento de la Junta para presentar «en tiempo y forma» los presupuestos autonómicos.

Unas cuentas que, según ha remarcado, cuentan con 147,58 millones en ayudas para los autónomos, lo que supone un incremento del 50% respecto a este ejercicio, con medidas como la cuota cero hasta dos años o la nueva fórmula de formación específica dentro de las políticas activas de empleo.

Menos presión fiscal y reducir la burocracia

«Hablamos de realidades tangibles, de recursos que se puedan traducir en más oportunidades para los autónomos y los empresarios de nuestra tierra. La fórmula mágica del PP es la de menos es más; menos impuestos y menos burocracia se traduce en más empleo, más oportunidades de riqueza y más desarrollo», ha sostenido.

Asimismo, Patricia Navarro, que también es la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, ha incidido en las siete bajadas de impuestos acometidas por el ejecutivo andaluz frente a «la voracidad fiscal» del Gobierno central «con 97 subidas de impuestos y cotizaciones que se suman a un contexto de hiperinflación e incrementos continuados de precios, con los que también ha hecho caja el Ejecutivo central».

Por otro lado, Navarro se ha alineado con la reclamación de los empresarios malagueños, «que demandan a las administraciones y, especialmente al Gobierno de España, grandes infraestructuras para no frenar el desarrollo de la provincia», aludiendo a la necesidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez invierta en movilidad, aguas y medidas para paliar el déficit eléctrico de la provincia.