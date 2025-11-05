Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muestras de sangre en una mesa durante los días de huelga. SUR

Las muestras de sangre que llegan a los hospitales caen a menos de la mitad por la huelga de técnicos

Los centros hospitalarios y los de salud están reprogramado las citas para efectuar las pruebas afectadas por los cuatro días de paro

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

Los técnicos superiores sanitarios de Málaga, 1.600 aproximadamente, han estado cuatro días de huelga general. Una de las consecuencias previas del paro era que ... más de 30.000 pruebas diarias (de sangre, heces, orina, rayos X, de Anatomía Patológica, etc.) quedaban en el aire, pues son precisamente estos profesionales los que se encargan de analizar las muestras. Y otra consecuencia podría ser que muchas de las muestras de sangre acaben en la basura al quedar inservibles tras seis días almacenadas. Lo cierto es que los hospitales públicos de la provincia llevaban días trabajando con los centros de salud cuyas extracciones les llegan diariamente para ir a laboratorio con el fin de minimizar el impacto del paro, aunque este ha sido muy importante: las muestras de sangre que llegan a estos centros desde los ambulatorios han caído a menos de la mitad, según fuentes sanitarias consultadas por SUR.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  6. 6 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  7. 7 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  8. 8

    Apartamentos turísticos ilegales en Málaga: Urbanismo abre expediente a las obras sin licencia en un bajo comercial
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  10. 10 Asalto a punta de cuchillo en una casa de citas de Marbella: roban las cámaras de seguridad y un Rolex

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las muestras de sangre que llegan a los hospitales caen a menos de la mitad por la huelga de técnicos

Las muestras de sangre que llegan a los hospitales caen a menos de la mitad por la huelga de técnicos